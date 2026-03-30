Drykorn: Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026

Η συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 της Drykorn βάζει την απλότητα στο επίκεντρο προσκαλώντας μας να κάνουμε reset. Βασισμένη στην ποιότητα, η συλλογή εξυμνεί το συναίσθημα και το attitude, την ελευθερία να παραμένεις ο εαυτός σου κάθε στιγμή. Τρεις βασικοί άξονες συνθέτουν την ουσία της συλλογής: η διαχρονικότητα, το μινιμαλιστικό design και η κατασκευαστική ακρίβεια. Τα κομμάτια της συλλογής επιλέγονται για να ξεχωρίσουν και να ακολουθήσουν την καθημερινή μας πορεία.Η συλλογή χαρακτηρίζεται από τρία στυλ: Το power dressing, με κοστούμια και καθαρά κοψίματα, το καθημερινό, που αποτελείται από soft υφάσματα και το bohemian με τις πιο αέρινες, high summer γραμμές. Εμπνευσμένο από τα ‘80s, τις βάτες και τα δυναμικά πατρόν, το power dressing παρουσιάζει κοστούμια, total σύνολα και tailored σιλουέτες, με την χρωματική παλέτα να κινείται σε γήινους τόνους - καφέ, λάδι, μπεζ, navy και γκρι. Στον αντίποδα είναι τα Bohemian look που ντύνουν τις πιο καλοκαιρινές στιγμές μας. Κοντά denim shorts, βαμβακερά crochet φορέματα και βολάν συνθέτουν τα απόλυτα summer σύνολα. Ενώ οι εύκολες γραμμές, τα μαλακά tech υφάσματα και το minimal styling σε εκρού, μπεζ και παστέλ ροζ τόνους συνθέτουν την everyday σειρά.Ελαφριά φυσικά υφάσματα, marine like υφές και μοτίβα χαρακτηρίζουν την ανδρική συλλογή. Η θεματική έχει από ανεπιτήδευτα κομψά μέχρι workwear στοιχεία και επιτρέπει το πάντρεμα διαφορετικών μοτίβων και στυλ. Cargo παντελόνια συνδυάζονται με λινά πουκάμισα και tailored κομμάτια με έντονα print, σε μια παλέτα καφέ, μπλε, λευκού και mint green χρωμάτων. Η συλλογή φέρνει την laid back αίσθηση των διακοπών στην πόλη, αναπτύσσοντας έναν διάλογο μεταξύ της λειτουργικότητας και του σχεδιασμού.Η άνεση είναι το κοινό στοιχείο των δύο σειρών, ενώ οι αντιθέσεις λένε διαφορετικές ιστορίες και χτίζουν σύνολα που γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας μας.Βρείτε την συλλογή στα καταστήματα : Attica City Link, Simple Caracters, Tusk AthensΚεντρική διάθεση: SPORT & FASHION FREEDOM 212 00037 00