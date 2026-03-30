Η «Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» στο Πανεπιστήμιο Keele: Επιστημονικές Εξελίξεις, Ηθικές και Νομικές Προεκτάσεις

Η Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Keele και Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ισμήνη Κριάρη

Ο Υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας,ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον «υπερδύναμη» στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τον ιατρικό τουρισμό (medical tourism). Στην πρώτη του ομιλία σεο Υπουργός σημείωσε ότι η λειτουργία τους έσπασε μια εκπαιδευτική απομόνωση δεκαετιών για τη χώρα. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έναμε το διεθνές κύρος του Keele University ίδρυσε παράρτημα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένα «μεγάλο συν» για τη διεθνή εικόνα της χώρας και τη μετεξέλιξή της σε εκπαιδευτικό κόμβο.Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Ομότιμος Καθηγητής Ογκολογίας και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,ανέδειξε την αποστολή του Keele ως έναν ζωντανό οργανισμό σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία, υποστηρίζοντας επιστημονικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στην αιχμή της γνώσης. Σε αναφορά του στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δήλωσε: «Η αναπαραγωγή δεν αποτελεί απλώς ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη προσφορά. Δίνει ελπίδα, προσφέρει λύσεις και δημιουργεί προοπτικές εκεί που άλλοτε υπήρχε αβεβαιότητα και σε μεγάλο βαθμό απογοήτευση».