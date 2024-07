Μεγάλος διαγωνισμός στο Σχέδιο Μόδας

Κλείσιμο

«Το’ χεις» με το σχέδιο;Λατρεύεις τον χώρο της μόδας, αλλά δεν έχεις ιδέα από που να ξεκινήσεις;Κυνήγησε τώρα την ευκαιρία να αναδείξεις το ταλέντο σου. Δήλωσε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό σχεδίου μόδας που διοργανώνει η Σχολή Arts & Design του Mediterranean College.Μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία για δέκα (10) υπέρ-τυχερούς/ες, η οποία έχει τίτλο: “Something old, something new: Creating an All-Day Treasure for your Wardrobe”.Το βασικό θέμα του διαγωνισμού αντλεί έμπνευση από την φιλοσοφία και την αισθητική της βιωσιμότητας προτρέποντας τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο, με διαχρονικό χαρακτήρα και σύγχρονη αισθητική. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ρούχου που να συνδυάζει τόσο vintage γραμμές όσο και σύγχρονα στοιχεία, ενώ θα μπορεί να φορεθεί from day to night!Η δοκιμασία-πρόκληση που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι/ες είναι να ενσωματώσουν στο outfit ένα κομμάτι (ρούχο, ύφασμα, αξεσουάρ ή ακόμη και έργο τέχνης) που έχει συναισθηματική αξία για εκείνους/ες και να συνοδεύσουν το έργο τους με ένα επεξηγηματικό κείμενο της επιλογής & της ιδέας τους.Κι ΑΝ ακόμη διστάζεις να δηλώσεις συμμετοχή, εμείς παραθέτουμε τα δώρα για τους δέκα (10) μεγάλους νικητές/τριες!- 1ος νικητής/τρια: Μια ολοκληρωμένη υποτροφία σπουδών στο προπτυχιακό πρόγραμμα BA (Hons) - 2ος νικητής/τρια: Μερική υποτροφία σπουδών (50%) στο εν λόγω πρόγραμμα & μια ραπτομηχανή portable υψηλών προδιαγραφών για οικιακή χρήση.- Οι υπόλοιποι/ες οκτώ (8) νικητές/τριες εξασφαλίζουν επιδότηση (-40%) στα δίδακτρα φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design & Marketing.