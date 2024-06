Citizen Day 2024: Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη, από την L'Oréal Hellas

Συνεχίζοντας για 15η συνεχόμενη χρονιά ένα σημαντικό θεσμό, η L'Oréal Hellas πραγματοποίησε στις 5 Ιουνίου 2024 την ημέρα Εθελοντικής Προσφοράς “Citizen Day”, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 εργαζομένων που έλαβαν μέρος σε 5 διαφορετικές δράσεις σε ολόκληρη την Αττική.Η ημέρα αυτή που έχει υιοθετηθεί από τoν Όμιλο L'Oréal παγκοσμίως και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας, είναι αφιερωμένη στην παροχή εθελοντικής εργασίας από τους εργαζομένους, με στόχο την υποστήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που διακρίνονται για το Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό τους έργο.Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και μοιράστηκαν σε δράσεις της Αττικής, αναλαμβάνοντας ξεχωριστές πρωτοβουλίες με σημαντικό αντίκτυπο. Τρείς από τις δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό “All For Blue” που σαν σκοπό έχει την ενημέρωση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την εκπαίδευση, ιδίως, των νέων ανθρώπων. Στο ΚΔΑΠ Α.μεΑ. Βριλησσίων "Κρίκος", 30 ωφελούμενοι της δομής απασχολήθηκαν μέσω ζωγραφικής και ειδικού καλλιτεχνικού εργαστηρίου με θέμα την προστασία της θάλασσας, πραγματοποιήθηκε βάψιμο του εξωτερικού χώρου του συγκροτήματος, ενώ κατασκευάστηκε και στήθηκε ένα φουσκωτό γήπεδο Bocce από τους εργαζόμενους της L’Oréal Hellas.Ακολούθησε ενταξιακό παιχνίδι σε μεικτές ομάδες αποτελούμενες από τους ωφελούμενους του «Κρίκου» και τους εργαζόμενους. Στο ΠΙΚΠΑ Βούλας, 15 μαθητές του ειδικού σχολείου πραγματοποίησαν δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και καθάρισαν με τους εθελοντές της L'Oréal Hellas την παραλία στην Α πλαζ Βούλας, συλλέγοντας από κοινού 11,5kg. απορριμμάτων. Στο Β Αλίπεδο του Αλίμου, πραγματοποιήθηκε παράκτιος καθαρισμός από τους εργαζόμενους και με τη βοήθεια αθλητών της εθνικής ομάδας ελεύθερης κατάδυσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός βυθού, με τους εθελοντές να περισυλλέγουν συνολικά 48kg. απορριμμάτων από στεριά και θάλασσα. Η καταγραφή των απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμια βάση δεδομένων PADI Aware. Στη συνέχεια, ακολούθησε ενημέρωση από την έμπειρη ομάδα ναυαγοσωστών που βρισκόταν στο σημείο.Η Ιδρύτρια του Οργανισμού κα. Κατερίνα Τοπούζογλου, με την ολοκλήρωση των δράσεων, δήλωσε: «Οι εκδηλώσεις που σχεδιάσαμε για τα στελέχη της L'Oréal Hellas, τρεις συνολικά, περιλάμβαναν ποικιλία δραστηριοτήτων που σκοπό είχαν την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες, άτομα με αναπηρίες αλλά και τυπικοί, ενωμένοι από το κοινό αίσθημα της προσφοράς, απόλαυσαν διαδραστικά παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες που καλλιέργησαν την ομαδικότητα και τη συνεργασία. Αυτή η ημέρα αποτελεί απόδειξη ότι, με την κοινή προσπάθεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο και καθαρότερο κόσμο για όλους.»

Στην άλλη πλευρά του λεκανοπεδίου, στην καρδιά της Αθήνας οι εργαζόμενοι της L'Oréal Hellas σε συνεργασία με τo “Make -Α- Wish Greece”, συμμετείχαν στην προετοιμασία για “Το Bazaraki Μας”, που φέτος πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Stelios Foundation Conference Hall, όπου και φιλοξενήθηκε το τριήμερο bazaar. Οι εθελοντές βοήθησαν στη διαλογή περίπου 6.000 ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ και στο δίπλωμα 6.000 ρούχων, καθώς και στην τοποθέτηση σε καλόγερους 1.400 ακόμη ειδών.Η Γενική Διευθύντρια του “Make -A- Wish Greece” κα. Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, ανέφερε: «Όταν έρχονται εταιρείες με τις οποίες μας συνδέουν όμορφες συνεργασίες και στο παρελθόν και μας ρωτάνε «Πώς να βοηθήσουμε; Θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για εσάς και όχι απλά μία δωρεά», τότε νιώθουμε πολύ δυνατοί. Και αυτό το συναίσθημα είναι πολύτιμο με 251 παιδιά σε αναμονή για ευχή. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς τη συμβολή των εθελοντών εργαζομένων της, να στήσουμε ένα τέτοιο πρωτοποριακό μπαζάρ. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους της L’OREAL Hellas!»Την ίδια στιγμή μια ακόμη δράση, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια «Φλόγα», με τους εθελοντές να συμμετέχουν στη βαφή και διακόσμηση 42 χειροποίητων πήλινων κατασκευών, που θα τοποθετηθούν προς πώληση στο eshop και το κατάστημα της Φλόγας, με σκοπό την υποστήριξη του Συλλόγου.Με τη σειρά της η Προέδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Φλόγα» κα. Τρυφωνίδη Μαρία, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ανέφερε: «Εκ μέρους των γονιών και των παιδιών της Φλόγας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, τη L’Oréal Hellas και τους 42 εργαζομένους της, για τη συμμετοχή τους στη δράση αυτή. Η Φλόγα στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων της που δίνουν την αγάπη και την τέχνη τους για να εμπλουτίσουν το eshop της Φλόγας, το οποίο έχει εξελιχθεί σε βασικό μέσο χρηματοδότησης των προγραμμάτων της Φλόγας. Με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους, συνεισέφεραν στην εκπλήρωση των στόχων της φετινής Ημέρας Εθελοντισμού, μεταφέροντας το πιο ουσιαστικό μήνυμα: Όλοι μαζί, 42 χρόνια, κρατάμε τη Φλόγα αναμμένη, για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη».Έχοντας στο πλευρό της τους εργαζόμενους της L'Oréal Hellas, η Country Managing Director της L’Oréal Hellas, Alessandra Delfini, δήλωσε σχετικά: «Το Citizen Day είναι η απόδειξη της συνεχούς αφοσίωσης μας στον Όμιλο της L'Oréal να προσφέρουμε σε όσους το έχουν ανάγκη. Φέτος, επιλέγοντας δράσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, στεκόμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών, των παιδιών και των ανθρώπων που αγωνίζονται καθημερινά και βγαίνουν νικητές. Ευχαριστούμε το “All For Blue, το “Make -A- Wish” και τη «Φλόγα», που με τη συνεργασία τους, κάναμε τη σημερινή ημέρα να είναι ξεχωριστή».