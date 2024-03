Η Novibet υποστηρίζει το WE LEAD για την ενδυνάμωση των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας

Κλείσιμο

Σε αυτό το πλαίσιο, η Novibet με περισσότερους από 900 εργαζομένους συμβάλλει ενεργά στο να διαμορφώσει μια κουλτούρα συμπερίληψης και ισότητας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τις δράσεις του WE LEAD μέσα από τις οποίες προσφέρονται σε γυναίκες που θέλουν να εισέλθουν ή επανέλθουν στο χώρο της τεχνολογίας, επιμορφωτικά προγράμματα για την ανάπτυξη business και tech δεξιοτήτων, mentoring, ευκαιρίες εργασίας και networking, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ίσων ευκαιριών. Η Novibet, ως Innovation Partner των WE LEAD Bootcamps, προσφέρει στις συμμετέχουσες των προγραμμάτων ένα πλήθος πολύτιμων υπηρεσιών όπως:Συμβουλευτική Υποστήριξη:Στελέχη της τεχνολογικής ομάδας της Novibet παρέχουν καθοδήγηση και mentoring στις συμμετέχουσες στα front-end και back-end development bootcamps, εξοπλίζοντάς τες με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εισέλθουν στο χώρο της τεχνολογίας ή να εξελιχθούν σε αυτόν.Coaching:Η HR ομάδα της Novibet προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας τις συμμετέχουσες στη δημιουργία ενός ισχυρού βιογραφικού και στην αποτελεσματική προετοιμασία για συνεντεύξεις, ενισχύοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά εργασίας.Συνεντεύξεις και podcast:Στελέχη της Novibet σε συνεργασία με την ομάδα του WE LEAD αναδεικνύουν μέσω podcast και συνεντεύξεων την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στο χώρο της τεχνολογίας. Μάλιστα, ο Σωτήρης Χαρίτος, CTO της Novibet, μοιράστηκε σε podcast τις απόψεις του για το χώρο της τεχνολογίας και το μέλλον του gaming σε συζήτηση με την Ελένη Ακτύπη, Managing Director του WE LEAD.Job shadowing & επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Novibet:Στο πλαίσιο της Ημέρας της Γυναίκας συμμετέχουσες στα προγράμματα του WE LEAD ξεναγήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Novibet, γνώρισαν στελέχη της εταιρείας και για μία ημέρα έγιναν μέλη της ομάδας τεχνολογίας της εταιρείας. Ο Γιάννης Μωραΐτης, Director of Engineering της Novibet, μίλησε στις συμμετέχουσες σχετικά με το πώς μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία, και για τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για τα πρώτα βήματα στο χώρο.Mε αφορμή την συγκεκριμένη συνεργασία, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, CΕΟ της Novibet, δήλωσε: “Για εμάς στη Novibet, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας είναι απαραίτητη για την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας, αλλά και τη δική μας ανάπτυξη. Στη Novibet έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις προωθώντας την ισότητα και τη συμπερίληψη. Πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη ενισχύουν την εκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας και είμαστε πολύ υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό με το WE LEAD.”“Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έχουμε δίπλα μας καινοτόμες εταιρείες όπως η Novibet, οι οποίες συμμερίζονται το όραμα μας για το μέλλον της τεχνολογίας και αντιλαμβάνονται τη σημασία της έμφυλης ισότητας για την πρόοδο του κλάδου. Ανυπομονούμε για νέες πρωτοβουλίες που θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον”, ανέφερε η Ελένη Ακτύπη, Managing Director του WE LEAD.