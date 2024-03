Η Cosmote e-Value για πρώτη φορά στη διεθνή λίστα «World’s Most Ethical Companies®»

Στη διεθνή λίστα World’s Most Ethical Companies® τουσυμπεριλαμβάνεται ηγια το 2024, ως αναγνώριση των επιδόσεων και της δέσμευσής της στην επιχειρηματική ηθική, συμμόρφωση και ακεραιότητα. Η Cosmote E-Value αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις πέντε εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center στον κόσμο, που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα του Ινστιτούτου. Για το 2024, η λίστα περιλαμβάνει 136 οργανισμούς από 20 χώρες και 44 κλάδους της οικονομίας.Ο κ. Αθανάσιος Στράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE e-value στην Ελλάδα και της e-Value International στη Ρουμανία, δήλωσε σχετικά: «Στην Cosmote e-value επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, πάντοτε μέσα από καλές πρακτικές ηθικής, συμμόρφωσης και διακυβέρνησης. H συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει την καθημερινή μας προσπάθεια για υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική, μέσα από ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο βελτιώνει το κοινωνικό μας αποτύπωμα και συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους».«Είμαστε περήφανοι που η Cosmote e-value με τις επιδόσεις και πρακτικές ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης κέρδισε μια θέση στη διεθνή λίστα του Ethisphere Institute» δήλωσε ο κ. Άρης Δημητριάδης, Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, και συμπλήρωσε «ο Όμιλος ΟΤΕ με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του δράσης, επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς το αποτύπωμά του για το περιβάλλον την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση μέσα από βέλτιστες πρακτικές».Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εταιρειών βασίζεται στο Ethics Quotient® του Ethisphere. Πρόκειται για ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που ζητά από τις συμμετέχουσες εταιρείες να απαντήσουν σε περισσότερα από 240 θέματα σχετικά με την κουλτούρα δεοντολογίας, τις πρακτικές συμμόρφωσης σε συνδυασμό με τις πρακτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), την ισότητα και την συμπερίληψη. Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει ως πλαίσιο για την καταγραφή και κωδικοποίηση των πραγματικά καλύτερων πρακτικών δεοντολογίας και συμμόρφωσης από οργανισμούς, σε διάφορους κλάδους από όλον τον κόσμο.«Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των World’s Most Ethical Companies®, αποτελούν έμπνευση για εμάς. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, διαπιστώνουμε την αφοσίωση των οργανισμών στη συνεχή βελτίωση των ηθικών πρακτικών, της συμμόρφωσης και της εταιρικής διακυβέρνησης προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.» δήλωσε η κα Erica Salmon Byrne, Επικεφαλής Στρατηγικής και Εκτελεστική Πρόεδρος του Ethisphere. «Οι εταιρείες που αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές ηθικής και ακεραιότητας λειτουργούν ως πρότυπο εταιρικής πρακτικής στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Συγχαρητήρια στην Cosmote e-Value για την αναγνώριση και για την απόδειξη ότι οι ισχυρές ηθικές αξίες αποτελούν καλή πρακτική στο επιχειρείν.»Το Ethisphere Institute® είναι παγκόσμιος ηγέτης στην καθιέρωση και εξέλιξη προτύπων επιχειρηματικής ηθικής. Τα πρότυπα αυτά προωθούν την εταιρική κουλτούρα, την εμπιστοσύνη της αγοράς και την επιχειρηματική επιτυχία. Το ινστιτούτο Ethisphere τιμά τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την επιχειρηματική τους ηθική μέσα από το πρόγραμμα αναγνώρισης World’s Most Ethical Companies, ενώ, παράλληλα, μέσα από το Business Ethics Leadership Alliance (BELA), παρέχει μια κοινότητα με εμπειρογνώμονες από τον εκάστοτε κλάδο.