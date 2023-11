Αυτή η σεζόν θα σε cineπάρει στα Novacinema με τις νέες σειρές που έρχονται να καθηλώσουν

Από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Bones of Crows» με τους Grace Dove, Phillip Forest Lewitski, Remy Girard. Η χαρισματική μουσικός των Κρι, η μικρή Εϊλίν Σπιρς, και τα αδέλφια της αναγκάζονται από τις Αρχές του Καναδά να μπουν σε οικοτροφείο, όπου μάχονται για την επιβίωσή τους, συνεχίζοντας το πεπρωμένο γενεών της οικογένειας.



Ακολουθεί η πρεμιέρα της crime σειράς «Paris Police 1905» από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 με τους Jeremie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard. Παρίσι, Χριστούγεννα του 1904. Όταν, υπό τις εντολές του Λεπίν, αρχίζει να καθαρίζει τους δρόμους της πόλης από τις ιερόδουλες, η αστυνομία ανακαλύπτει το πτώμα ενός άνδρα στο δάσος της Βουλώνης.



Η συνέχεια στις δυνατές πρεμιέρες είναι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 22:00 όπου θα κάνει πρεμιέρα η κωμική σειρά δράσης «Twisted Metal» και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα με τους Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church. Ένας φαφλατάς έχει μία ευκαιρία για μία καλύτερη ζωή, υπό τον όρο ότι θα μεταφέρει ένα μυστηριώδες πακέτο σε μία μετα-αποκαλυπτική άγονη γη. Με τη βοήθεια μίας κλέφτρας αυτοκινήτων, έρχεται αντιμέτωπος με άγριους επιδρομείς.

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 22:00 (και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα) κάνει πρεμιέρα η 2η σεζόν της σειράς «Rapa» με τους Javier Camara, Monica Lopez, Adrian Rios.



Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Professor T season 2», «Based on a true story», «Law & Order season 22», «Quantum Leap season 2», «New Norm» και «Rapa Season 1».



Οι σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.