Η Lidl Ελλάς στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ως διακεκριμένος χορηγός του Νο Finish Line Athens για 2η συνεχή χρονιά

Δυναμικό «παρών» έδωσε και φέτος η Lidl Ελλάς στο 7ο No Finish Line Athens, στηρίζοντας ως διακεκριμένος χορηγός τον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου στη χώρα, που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 14 Μαΐου 2023 στην Αγορά Καλατράβα του ΟΑΚΑ. Η εταιρεία συμμετείχε με δικό της περίπτερο, προσφέροντας φυσικό χυμό και σνακ στους παρευρισκόμενους, ενώ ήταν επιπλέον ονομαστικός χορηγός του παράλληλου αθλητικού αγώνα 5χλμ., Lidl Woman Run, όπου γυναίκες κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου, ένωσαν την αγάπη τους για τα παιδιά και το πάθος τους για τον αθλητισμό, στηρίζοντας την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Τα μετάλλια στις νικήτριες του αγώνα Lidl Woman Run απένειμαν ο πρεσβευτής και συνοδοιπόρος του No Finish Line Athens και συνεργάτης της Lidl Ελλάς, Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος χαιρέτησε τον αγώνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, αλλά και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων τους. Στην τελετή απονομής συμμετείχε επίσης η δημοφιλής σεφ και διαχρονική συνεργάτης της Lidl Ελλάς, Γωγώ Δελογιάννη.Το No Finish Line Athens αποτελεί μία πρωτότυπη δράση άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς συνεχόμενης διάρκειας 100 ωρών που ως απώτερο στόχο έχει την καταγραφή χιλιομέτρων που μετατρέπονται σε χρήματα. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, περπατώντας ή τρέχοντας, χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας και όσες φορές επιθυμεί.Στο φετινό No Finish Line Athens συμμετείχαν περισσότερα από 8.000 άτομα και 105 ομάδες, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς, σε μία μοναδική κινητοποίηση για καταγραφή χιλιομέτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά, καταγράφηκαν 93.937 χιλιόμετρα, 50% αύξηση από πέρυσι, τα οποία μεταφράζονται σε χρηματική δωρεά ύψους 29.537€ στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» για την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στη στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά.Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της για ένα καλύτερο αύριο, υποστηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα που στοχεύουν στην ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.