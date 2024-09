COSMOTE TV: Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα με τα ντέρμπι Ίντερ-Μίλαν και Γιουβέντους-Νάπολι

Η δράση στα κανάλια COSMOTE SPORT πλαισιώνεται από την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ακόμα ένα τριήμερο δράσης από το πρωτάθλημα MotoGP





Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT



Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της COSMOTE TV περιλαμβάνει, επίσης, τον αγώνα Παναιτωλικός-Asteras Aktor (21/9, 20.30, COSMOTE SPORT 1HD) για την Stoiximan Super League. Επιπλέον, από τη Serie A, ξεχωρίζει ο αγώνας της Ρόμα κόντρα στην πρωτοπόρο και αήττητη Ουντινέζε (22/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD) και τα ματς Φιορεντίνα-Λάτσιο (22/9, 13.30, COSMOTE SPORT 2HD) και Αταλάντα-Κόμο (23/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).







Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.



Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Novasports



Κλείσιμο





ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



Stoiximan Super League (5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT1HD)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ» (Σάββατο 21/9, 16.00)

Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ (Σάββατο 21/9, 17.00)

Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ» (Σάββατο 21/9, 19.10)

Κορυφαία ποδοσφαιρικά «ραντεβού» έρχονται την εβδομάδα 20-26/9 στην COSMOTE TV. Το Σάββατο 21/9 η Γιουβέντους θα υποδεχθεί τη Νάπολι (19.00, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ την Κυριακή 22/9 θα διεξαχθεί το «Derby della Madonnina» μεταξύ Ίντερ και Μίλαν (21.45, COSMOTE SPORT 2HD & COSMOTE SPORT 4K) για την 5η αγωνιστική της Serie A. Από την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν τα ματς Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ (21/9, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD), Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (22/9, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD) και Athens Kallithea FC-ΑΕΚ (22/9, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD).Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της COSMOTE TV περιλαμβάνει, επίσης, τον αγώνα Παναιτωλικός-Asteras Aktor (21/9, 20.30, COSMOTE SPORT 1HD) για την Stoiximan Super League. Επιπλέον, από τη Serie A, ξεχωρίζει ο αγώνας της Ρόμα κόντρα στην πρωτοπόρο και αήττητη Ουντινέζε (22/9, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD) και τα ματς Φιορεντίνα-Λάτσιο (22/9, 13.30, COSMOTE SPORT 2HD) και Αταλάντα-Κόμο (23/9, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD).Το Σαββατοκύριακο 21 & 22/9 οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ACB Supercopa Endesa με τη συμμετοχή των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μούρθια και Μάλαγα, καθώς και το Lega Basket Supercoppa με τις Αρμάνι Μιλάνο, Βενέτσια, Νάπολι και Βίρτους Μπολόνια. Επιπλέον, το MotoGP επιστρέφει το τριήμερο 20-22/9 με το Grand Prix της Emilia Romagna. Όλη η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 5HD.Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό (21/9, 20.00), καθώς και τα ματς Λεβαδειακός-ΟΦΗ (22/9, 16.30) και Ατρόμητος-Λαμία (22/9, 20.30). Στην Premier League ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (22/9, 18.30), καθώς και τα ματς Γουέστ Χαμ-Τσέλσι (21/9, 14.30), Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ (21/9, 17.00) και Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21/9, 19.30). Από τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν τα ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ (21/9, 22.00), Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα (22/9, 19.30) και Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης (22/9, 22.00) για τη La Liga, καθώς και οι αγώνες Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν (21/9, 16.30), Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (22/9, 16.30) και Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (22/9, 16.30) για την Bundesliga.Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 20-26/9 στα κανάλια COSMOTE SPORT:Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ» (Σάββατο 21/9, 16.00)Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ (Σάββατο 21/9, 17.00)Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-ΠΑΟΚ» (Σάββατο 21/9, 19.10)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Asteras Aktor» (Σάββατο 21/9, 20.00)

Παναιτωλικός-Asteras Aktor (Σάββατο 21/9, 20.30)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 22/9, 16.00)

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (Κυριακή 22/9, 18.00 & COSMOTE SPORT PANATHINAIKOS SUPER LEAGUE PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 22/9, 20.10)

Athens Kallithea FC-ΑΕΚ (Κυριακή 22/9, 21.00 & COSMOTE SPORT AEK SUPER LEAGUE PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 22/9, 23.10)



Serie A (5η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT2HD)

Κάλιαρι-Έμπολι (Παρασκευή 20/9, 19.30, COSMOTE SPORT1HD)

Ελλάς Βερόνα-Τορίνο (Παρασκευή 20/9, 21.45)

Βενέτσια-Τζένοα (Σάββατο 21/9, 16.00)

Γιουβέντους-Νάπολι (Σάββατο 21/9, 19.00)

Λέτσε-Πάρμα (Σάββατο 21/9, 21.45)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (Κυριακή 22/9, 13.30)

Μόντσα-Μπολόνια (Κυριακή 22/9, 16.00)

Ρόμα-Ουντινέζε (Κυριακή 22/9, 19.00)

Ίντερ-Μίλαν (Κυριακή 22/9, 21.45 & COSMOTE SPORT 4K)

Αταλάντα-Κόμο (Δευτέρα 23/9, 21.45)



Roshn Saudi League (4η Αγωνιστική)

Αλ Αχλί-Νταμάκ (Παρασκευή 20/9, 18.55, COSMOTE SPORT3HD)

Αλ Έτιφακ-Αλ Νασρ (Παρασκευή 20/9, 21.00, COSMOTE SPORT7HD)

Αλ Χιλάλ-Αλ Ίτιχαντ (Σάββατο 21/9, 21.00, COSMOTE SPORT9HD)



Liga Portugal Betclic (6η Αγωνιστική)

Νασιονάλ-Μπράγκα (Παρασκευή 20/9, 22.15, COSMOTE SPORT8HD)

Σάντα Κλάρα-Εστρέλα (Σάββατο 21/9, 17.30, COSMOTE SPORT7HD)

Βιτόρια Γκιμαράες-Πόρτο (Σάββατο 21/9, 20.00, COSMOTE SPORT7HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άβες (Κυριακή 22/9, 22.30, COSMOTE SPORT7HD)

Μποαβίστα-Μπενφίκα (Δευτέρα 23/9, 22.15, COSMOTE SPORT8HD)



Sky Bet EFL Championship (6η Αγωνιστική)

Στόουκ-Χαλ (Παρασκευή 20/9, 22.00, COSMOTE SPORT3HD)

Σάντερλαντ-Μίντλεσμπρο (Σάββατο 21/9, 14.30, COSMOTE SPORT3HD)

Λούτον-Σέφιλντ Γουένσντεϊ (Σάββατο 21/9, 17.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Πρέστον-Μπλάκμπερν (Κυριακή 22/9, 14.00, COSMOTE SPORT3ΗD)



Sky Bet EFL League Two (COSMOTE SPORT3HD)

Φλίντγουντ-Μόρκαμ (Δευτέρα 23/9, 22.00)



Copa Libertadores (Προημιτελικής Φάση, 2η Αγωνιστική)

Ρίβερ Πλέιτ-Κόλο Κόλο (Τετάρτη 25/9, 03.30, COSMOTE SPORT3HD)

Σάο Πάολο-Μποταφόγκο (Πέμπτη 26/9, 03.30, COSMOTE SPORT3HD)

Πενιαρόλ-Φλαμένγκο (Παρασκευή 27/9, 01.00, COSMOTE SPORT 8HD)



Cyprus League by Stoiximan (4η Αγωνιστική)

Ανόρθωση-Ομόνοια (Σάββατο 21/9, 19.00, COSMOTE SPORT5HD)



Premier Sports Cup (Προημιτελικοί, COSMOTE SPORT3HD)

Ρέιντζερς-Νταντί (Σάββατο 21/9, 19.30)

Σέλτικ-Φόλκερκ (Κυριακή 22/9, 17.00)



ΜΠΑΣΚΕΤ



Lega Basket Supercoppa (COSMOTE SPORT6HD)

Ημιτελικοί

Αρμάνι Μιλάνο-Βενέτσια (Σάββατο 21/9, 19.00)

Νάπολι-Βίρτους Μπολόνια (Σάββατο 21/9, 21.45)



Tελικός (Κυριακή 22/9, 19.00)



ACB Supercopa Endesa (COSMOTE SPORT4HD)



Ημιτελικοί

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Σάββατο 21/9, 19.30)

Μούρθια-Μάλαγα (Σάββατο 21/9, 22.30)



Τελικός (Κυριακή 22/9, 21.00)



ΒΟΛΕΪ



CEV Champions League (1ος Προκριματικός Γύρος, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT6HD)

Ολυμπιακός-Στρούμιτσα (Tρίτη 24/9, 19.30)



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ



NFL Regular Season (3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT9HD)

Minnesota Vikings-Houston Texans (Κυριακή 22/9, 20.00)

Dallas Cowboys- Baltimore Ravens (Κυριακή 22/9, 23.25)

Atlanta Falcons-Kansas City Chiefs (Δευτέρα 23/9, 03.20)

Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars (Τρίτη 24/9, 02.30)



ΤΕΝΙΣ



ATP 250 Τσενγκντού (COSMOTE SPORT6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Παρασκευή 20/9, 14.00

Σάββατο 21/9, 08.00, 10.00, 12.00



Προημιτελικοί (Κυριακή 22/9, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00)

Ημιτελικοί (Δευτέρα 23/9, 12.00, 14.00)

Τελικός (Τρίτη 24/9, 14.00)



ATP 250 Χανγκτσόου (COSMOTE SPORT7HD)

Τελικός (Tρίτη 24/9, 14.30)



ATP 500 Τόκιο (COSMOTE SPORT76HD)

Κυρίως Ταμπλό (Τετάρτη 25/9, Πέμπτη 26/9 05.00, 07.00)



ATP 500 Πεκίνο (COSMOTE SPORT7HD)

Κυρίως Ταμπλό (Πέμπτη 26/9, 14.00, 16.00)



ΠΑΝΤΕΛ



Premier Padel Tour Βαγιαδολίδ (COSMOTE SPORT9HD)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 20/9, 13.00)

Ημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 21/9, 13.00)

Ημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 21/9, 15.00)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 22/9, 12.30)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 22/9, 14.30)



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



MotoGP Emilia-Romagna Grand Prix (COSMOTE SPORT5HD)

Δοκιμές (Παρασκευή 20/9, 15.55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 21/9, 11.05)

Κατατακτήριες Δοκιμές (Σάββατο 21/9, 11.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 21/9, 15.45)

Warm Up (Κυριακή 22/9, 09.35)

Αγώνας (Κυριακή 22/9, 13.30)



ΧΑΝΤΜΠΟΛ



DAIKIN Handball Bundesliga (3η Αγωνιστική)

Ράιν Νέκαρ-Μέλσουνγκεν (Σάββατο 21/9, 20.00, COSMOTE SPORT8HD)

20.09.2024, 12:00