Ermis Awards 2022: Οι μεγάλοι νικητές της γιορτής της δημιουργικότητας στον κλάδο της Επικοινωνίας

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Οι ομάδες και τα έργα που βραβεύτηκαν, ξεχώρισαν για το ταλέντο, τη δημιουργική τους προσέγγιση και την τόλμη τους.Αναλυτικά οι μεγάλες διακρίσεις είχαν ως εξής:Ad Agency of the Year: Soho Square AthensDirect Agency of the Year: AdmineBranding & Design Agency of the Year: G Design StudioDigital Agency of the Year: Soho Square AthensMedia Agency of the Year: Publicis GroupePR Agency of the Year: AdmineFilm Production Company of the Year: Filmiki ProductionsClient & Brand of the Year: Sky ExpressΤην εκδήλωση παρουσίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ την ευθύνη για την παραγωγή είχε η Foss Productions.Στο επίκεντρο του θεσμού των Ermis Awards βρίσκεται η ηθική επιβράβευση και καταξίωση των δημιουργών, η προβολή της λειτουργίας του κάθε τομέα Επικοινωνίας και η ανάδειξη της σημασίας της δημιουργικής σκέψης, καθώς και η επιβράβευση των Εταιρειών Επικοινωνίας και των Διαφημιζομένων για τη συμβολή τους στην ανάδειξη της δημιουργικότητας. Μακροπρόθεσμος στόχος των Ermis Awards είναι η καταγραφή της εξέλιξης της ελληνικής διαφήμισης και της πορείας της επικοινωνίας μέσα από τα βραβευθέντα έργα, ώστε τα έργα αυτά να αποτελέσουν ορόσημα για τη δημιουργικότητα.Δείτε όλες τις διακρίσεις στο www.ermisawards.gr Δείτε τις φωτογραφίες της τελετής απονομής, https://www.facebook.com/ermisawards/photos/?ref=page_internal