Η ΑΒ συμπληρώνει 150 καταστήματα AB Shop & Go

Η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τη συμπλήρωση των 150 καταστημάτων ΑΒ Shop & Go, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρουσία της στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να εξυπηρετεί καθημερινά ακόμη περισσότερους πελάτες.Το συγκεκριμένο σχήμα franchise, το οποίο ανέπτυξε η ΑΒ Βασιλόπουλος την τελευταία δεκαετία, έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης τόσο από τους καταναλωτές όσο και από εκατοντάδες επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν το δικό του ξεκίνημα, έχοντας ως σύμμαχό τους την εμπειρία, την αξιοπιστία και την ουσιαστική στήριξη μιας μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ.Τα ΑΒ Shop & Go είναι καταστήματα ευκολίας που αρχικά προσανατολίστηκαν στην εξυπηρέτηση καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών αναγκών, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν το νέο κατάστημα της γειτονιάς. Ένα σύγχρονο κατάστημα πόλης με διευρυμένο ωράριο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών για γρήγορες και εύκολες αγορές κοντά στο σπίτι ή το γραφείο. Σήμερα, τα καταστήματα Shop & Go έχουν κατορθώσει να γίνουν βασική επιλογή, αποτελώντας πια αποκλειστικό αγοραστικό προορισμό για κάθε είδους αγορές.H ΑΒ αποτελεί μια ελκυστική πρόταση συνεργασίας για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν η επιχείρησή τους να γνωρίσει σίγουρη επιτυχία, σταθερότητα και να είναι αποδοτική. Η εταιρεία αναλαμβάνει την αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης, την ενοικίαση και τη δαπάνη διαμόρφωσης του ακινήτου, την αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού του καταστήματος. Ο υποψήφιος franchisee χρειάζεται να διαθέτει ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης, ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνει να αποπληρώσει την επένδυση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, καταβάλλοντας μηνιαία δόση για 10 έτη χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.Ο Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου Franchise, κ. Άκης Τσομάκης δήλωσε σχετικά: «Τα AB Shop & Go βρίσκονται εκεί που χτυπάει η καρδιά της εκάστοτε γειτονιάς, προσφέροντας στους πελάτες μεγάλη γκάμα επιλογών, πάντα με την εγγύηση ποιότητας και τις τιμές της ΑΒ.Στους franchisees που θα ενταχθούν στην οικογένειά της ΑΒ, αναζητούμε την όρεξη για δουλειά και την προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη και εμείς προσφέρουμε την συνεχή υποστήριξή μας σε κάθε τους βήμα, από την αρχή της λειτουργίας του καταστήματος και σε κάθε στάδιο εξέλιξής της συνεργασίας μας.».Μάθετε περισσότερα στο www.ab.gr/franchise ΑΒ Βασιλόπουλος. Για όλα όσα νοιάζεσαι.