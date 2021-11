To Arcane ανανεώθηκε για 2η σεζόν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι ήρωες του League of Legends θα επιστρέψουν για μια ακόμα σεζόν στην πλατφόρμα του Netflix, καθώς όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τη Riot Games το η animated σειρά Arcane ανανεώθηκε . Η τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού κατάφερε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο να κερδίσει το κοινό, καθώς και τους κριτικούς που μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το τελικό αποτέλεσμα.Η αρχή της εβδομάδας βρίσκει το Arcane στο νούμερο 1 του Netflix στην Ελλάδα (καθώς και σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο) κάτι που επιβεβαιώνει πως δεν χρειάζεται να παίζεις League of Legends για να το απολαύσεις. Οι αψεγάδιαστα χτισμένοι χαρακτήρες, η έξυπνη πλοκή και τα εντυπωσιακά animations είναι μερικοί από τους λόγους που το Arcane “σαρώνει” σε όποια χώρα και αν προβάλλεται.Μπορεί λοιπόν η 1η σεζόν να ολοκληρώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε, όμως μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια στο Netflix.Λίγο μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του Arcane, οι άνθρωποι της Riot Games έκαναν ακόμα ένα “δώρο” στους φίλους του League of Legends. Στην επέτειο για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων ζωής του League of Legends η Riot Games είχε προαναγγείλει την άφιξη ενός fighting game με κωδική ονομασία Project L . Πλέον έχουμε στα χέρια μας τα πρώτα πλάνα από το gameplay του παιχνιδιού καθώς και επιπλέον πληροφορίες.