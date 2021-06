Μεταπτυχιακό στο Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα από το Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το κορυφαίο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρεται πλέον και διά ζώσης, από τον Σεπτέμβριο του 2021. Το συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι βασισμένο στο πρώτο στο είδος του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται ήδη από το 2014. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για επιστήμονες και στελέχη στον τομέα της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας.Το πρωτοπόρο αυτό μεταπτυχιακό είναι ένα πρόγραμμα τριών εξαμήνων, σχεδιασμένο για να προετοιμάσει επαγγελματίες στους τομείς των ψηφιακών νομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain, βοηθώντας να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως, μηχανικούς, προγραμματιστές, αναλυτές, συμβούλους, και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.Οι φοιτητές θα επωφεληθούν από μια ολιστική κάλυψη του πεδίου, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων χρηματοοικονομικών και οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων και επιστήμης των υπολογιστών, όλα επικεντρωμένα σε υπάρχουσες και αναδυόμενες εφαρμογές, όπως η Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (Decentralized Finance – DeFi) και το asset tokenization.Όπως σημείωσε ο Καθηγητής Γιώργος Γιαγλής, του Τμήματος Ψηφιακής Καινοτομίας του Πανεπιστημίου, το οποίο φιλοξενεί το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, «οι φοιτητές θα έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό μεταπτυχιακό διά ζώσης στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και ως εκ τούτου να αποτελέσουν ενεργά μέλη της ομάδας του Institute for the Future (IFF) του Πανεπιστημίου και να επωφεληθούν από τη συνεχή αλληλεπίδραση με τους καθηγητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους συμφοιτητές τους».Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και στην έρευνα στα κρυπτονομίσματα και στην τεχνολογία blockchain, αφού υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που προσέφερε πτυχίο στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο και εξέδωσε ακαδημαϊκά πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών στο Blockchain, ενώ, αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτή, προσφέρει άμεση ηλεκτρονική πιστοποίηση γνησιότητας όλων των τίτλων σπουδών που παρέχει. Το Πανεπιστήμιο συμβουλεύει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα blockchain, ως ακαδημαϊκός επικεφαλής του EU Blockchain Observatory and Forum, και διατηρεί συνεργασίες με πολλά οικοσυστήματα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων για κοινή έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας.Ο Καθηγητής Γιαγλής, ο οποίος είναι επίσης Εκτελεστικός Διευθυντής του IFF, υπογράμμισε πως αυτές οι εξελίξεις έθεσαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας blockchain, τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και στο πεδίο της διδασκαλίας. «Το δωρεάν εισαγωγικό διαδικτυακό μάθημα στα Ψηφιακά Νομίσματα που παρέχουμε από το 2014, το έχουν ήδη παρακολουθήσει περισσότεροι από 40.000 φοιτητές από 120 χώρες. Πολλοί από αυτούς τους φοιτητές συνεχίζουν κατόπιν στο πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου, μετά το πέρας των σπουδών τους, προσλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.Αξίζει να σημειωθεί ότι το 92% των αποφοίτων μας απασχολούνται εντός έξι μηνών από την αποφοίτησή τους, με το 54% από αυτούς να εργοδοτούνται σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις blockchain είναι στην κορυφή της λίστας δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες σε υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο (σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη του LinkedIn για το 2020) και ότι η ζήτηση για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το blockchain αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει τεράστια αύξηση, αναμένουμε ότι οι απόφοιτοί μας θα συνεχίσουν να είναι περιζήτητοι, όχι μόνο στη βιομηχανία blockchain και στα κρυπρονομίσματα, αλλά και στον τομέα των χρηματοοικονομικών, του λιανικού εμπορίου, της υγείας, της ναυτιλίας, της ενέργειας, αλλά και μια σειρά από άλλες βιομηχανίες τις οποίες η επανάσταση των κρυπτονομισμάτων πρόκειται να επηρεάσει τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο Καθηγητής Γιαγλής.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διά ζώσης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα, το οποίο θα προσφέρεται από το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021, επικοινωνήστε με την Hazal Aripinar (aripinar.h@unic.ac.cy) ή/και επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος στον εξής σύνδεσμο: