Το Public παραδίδει δωρεάν τις παραγγελίες που έγιναν με click away

Το Public για ακόμη μια φορά βρίσκεται στο πλευρό των καταναλωτών και ανταποκρίνεται άμεσα στα νέα δεδομένα που φέρνουν τα νέα μέτρα για την πανδημία, διευκολύνοντας όλους τους πελάτες που είχαν παραγγείλει προϊόντα με click away όλη την προηγούμενη περίοδο.Μάλιστα, όχι μόνο αναλαμβάνει την άμεση παράδοση των προϊόντων σε όλη την Ελλάδα, στη διεύθυνση που θα επιλέξουν οι πελάτες, αλλά αναλαμβάνει το ίδιο όλα τα κόστη, ώστε η αποστολή της παραγγελίας να γίνει εντελώς δωρεάν.Ήδη, η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία προσωπικά με τους καταναλωτές που είχαν παραγγείλει μέσω click away, προκειμένου να τους ενημερώσει αλλά και να οργανώσει την παράδοση των προϊόντων μέσα στις επόμενες ημέρες.Εναλλακτικά, στην περίπτωση που οι πελάτες δεν επιλέξουν τη δωρεάν παράδοση των click away παραγγελιών στο χώρο τους, μπορούν να προγραμματίσουν εκ νέου ραντεβού με το κατάστημα της επιλογής τους, αμέσως μόλις ανοίξει το λιανεμπόριο, ακολουθώντας τις σχετικές ανακοινώσεις της πολιτείας.Τέλος, δίνεται και η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, στην περίπτωση που οι πελάτες δεν επιθυμούν ούτε δωρεάν παράδοση, ούτε παραλαβή από το κατάστημα με click away, όταν αυτό επιτραπεί.Παραμένοντας πιστό στην πελατοκεντρική του φιλοσοφία, το Public φροντίζει πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών μέσα από το call center 210-8181333 και το public.gr, προσφέροντας χιλιάδες επιλογές σε προϊόντα, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και πλήθος εναλλακτικών αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής.