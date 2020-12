Για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το τριήμερο 11 - 13 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και πρωτοφανή συμμετοχή, ο πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», με την υποστήριξη της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της Crowdpolicy, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Ο μαραθώνιος καινοτομίας ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου με σύντομους χαιρετισμούς από τον κ. Ιάκωβο Ανδρεανίδη, Πρόεδρο Διοίκησης της Lidl Ελλάς, την κα Εύη Λαζού, Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, καθώς και από την κα Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.To SUP Fee hackathon συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 34 ομάδων και startups από όλη την Ελλάδα που σε 48 ώρες ανέπτυξαν τις εφαρμογές και τις προτάσεις τους και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου τις παρουσίασαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Από τις συνολικά 34 ομάδες που παρουσίασαν, 5 απέσπασαν χρηματικά βραβεία, δωροεπιταγές από τη Lidl Ελλάς και AWS Cloud Services Credits, ενώ εξασφάλισαν την είσοδό τους στο 5μηνο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab.Οι 5 ομάδες που διακρίθηκαν είναι οι ακόλουθες:- Feel The Cup: Μία πλατφόρμα που προωθεί κυκλικά επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια σε δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων καφέ, σε συνδυασμό με πρόγραμμα επιβράβευσης.- MS (17χρονος μαθητής): Υπηρεσία αυτόματου καθαρισμού περιοχών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και robotics για την αναγνώριση και περισυλλογή απορριμμάτων.- ECOCup: Mobile app που λειτουργεί ως ένα οικολογικό σύστημα loyalty και επιβραβεύει τον χρήστη όταν αγοράσει το ρόφημά του στο δικό του επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος.- SquAthonHackD: Εφαρμογή loyalty με rewarding gamification για να ενθαρρύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν εναλλακτικά προϊόντα αντί των πλαστικών μίας χρήσης.- Analog Programmers: Διαχωρισμός και ανακύκλωση πλαστικών μίας χρήσης με στόχο τη δημιουργία πρώτης ύλης για custom design προϊόντα μέσω 3D printing.Με τη δράση SUP Free hackathon αναδεικνύεται το ταλέντο και η δημιουργικότητα νέων ανθρώπων και υποστηρίζεται έμπρακτα το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.Περισσότερες πληροφορίες για το SUP Free hackathon θα βρείτε εδώ