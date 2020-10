Η Κωτσόβολος διακρίθηκε στα HR Awards 2020 με τέσσερα βραβεία και δύο Gold .

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H Κωτσόβολος διακρίθηκε με τέσσερα βραβεία στα HR Awards 2020 για τις δράσεις που αφορούν τους ανθρώπους της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και τους στόχους της για ανάπτυξη του προσωπικού της.Πιο αναλυτικά, η Κωτσόβολος διακρίθηκε με Gold Βραβείο στην κατηγορία Excellence in Workplace Well-Being, για το πρόγραμμα ψυχικής και σωματικής ευεξίας «Better me, better team by Kotsovolos». Με τη δράση αυτή η Κωτσόβολος στοχεύει στη δημιουργία και υλοποίηση δράσεων τόσο ψυχαγωγικού όσο και ενημερωτικού χαρακτήρα που μπορούν να υποστηρίξουν τους εργαζομένους της εταιρείας στις ποικίλες μορφές της καθημερινότητας. Επίσης, έλαβε Gold Βραβείο στην κατηγορία Best CSR Initiative (με τη συμμετοχή του προσωπικού) για την Ημέρα Καλής Πράξης, μία ετήσια δράση της Κωτσόβολος που λαμβάνει χώρα σε όλη την Ελλάδα, έχει ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη ενός επιλεγμένου οργανισμού σε κάθε περιοχή, ενώ για την υλοποίησή της είναι σημαντική η εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της. Η Ημέρα Καλής Πράξης έχει καθιερωθεί για την Κωτσόβολος αποκτώντας κάθε χρόνο και περισσότερους υποστηρικτές που απολαμβάνουν μία δημιουργική ημέρα με θετικό πρόσημο στην εκάστοτε τοπική κοινωνία. Στη συνέχεια, απέσπασε Silver Βραβείο στην κατηγορία Best Internal Use of Academies, που αφορά τη δημιουργία τεσσάρων διαφορετικών Academies, που όχι μόνο προάγουν τη μάθηση, αλλά ενισχύουν σημαντικά τις ατομικές δεξιότητες, την ποιοτική συνεργασία, την προσωπική εξέλιξη και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενεργητικής συμμετοχής και καινοτομίας. Τέλος, έλαβε Bronze Βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employer Branding, για τη δράση «Κωτσόβολος - Be part of the evolution» με στόχο τη δημιουργία μίας εταιρικής εικόνας και ταυτότητας που να πηγάζει από το ίδιο το προσωπικό και τις αξίες που εκείνοι διακρίνουν στην Κωτσόβολος.Τα βραβεία που απέσπασε επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφία της εταιρείας που ενισχύει τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη των 2.600 ανθρώπων της. Η Κωτσόβολος επενδύει στους ανθρώπους της με συνεχείς εκπαιδεύσεις, δημιουργώντας δύο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετρώντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης και 350 workshops το χρόνο. Φροντίζει να παρέχει διαρκώς ευκαιρίες εξέλιξης, δημιουργώντας νέες ομάδες και νέα projects για τους ανθρώπους της. Στόχος της είναι να αναδεικνύεται το ταλέντο και η ανάγκη όλων για δημιουργία. . Θέτει υψηλά τις αξίες της ομαδικότητας και της καινοτομίας, ώστε και οι 2.600 άνθρωποί της να είναι όλοι μέρος της εξέλιξης.