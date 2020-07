Cruise Ferry Κύδων Πάλας – Πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων δρομολόγησης του οικολογικού, ταχύτερου, νεότερου και πολυτελέστερου πλοίου των Χανίων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εταιρεία τιμά την όμορφη πόλη των Χανίων και την ιστορία τους. Το όνομα του πλοίου είναι εμπνευσμένο από τον εγγονό του Μίνωα, Κύδωνα που ίδρυσε την πόλη των Χανίων, την αρχαία Κυδωνία.Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα και συνεχίστηκε με την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας - κ. Αντώνη Μανιαδάκη.Έπειτα, ακολούθησε η ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος τόνισε ότι, η δρομολόγηση του Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ αποτελεί μία σημαντική επένδυση, ειδικότερα αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο, συμβάλλοντας στην ανόρθωση του τουρισμού και την ανάπτυξη του μεταφορικού έργου. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνέχιση της πιστής εφαρμογής και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, όπως αυτά εφαρμόστηκαν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει σταθεί αρωγός δίπλα στις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ναυτικούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Τέλος, ευχήθηκε στη Διοίκηση της εταιρείας, τους Αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος του πλοίου ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ ήρεμες θάλασσες και καλά ταξίδια.Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μινωικών Γραμμών, κ. Emanuele Grimaldi, μέσω του σύντομου χαιρετισμού του, ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό και τις Αρχές για την τιμητική παρουσία τους στην εκδήλωση αυτή και καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους στο Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ.Ευχαρίστησε, επίσης, το προσωπικό των Μινωικών Γραμμών σε στεριά και θάλασσα, που συνέχισαν να προσφέρουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στο επιβατικό κοινό και τους συνεργάτες της εταιρείας υπό τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης λειτουργίας σημαντικών τομέων της οικονομίας, εν μέσω της περιόδου της υγειονομικής αυτής κρίσης, όπως οι κλάδοι των μεταφορών/logistics και της ναυτιλίας.Με την παρουσία τους τίμησαν τα εγκαίνια του Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ, ο Περιφερειάρχης Αττικής - κ. Γιώργος Πατούλης, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Αντιναύαρχος Λ.Σ - κ. Θεόδωρος Κλιάρης, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων - κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής - κα. Χριστιάννα Καλογήρου, ο Α΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής - Αντιναύαρχος Λ.Σ.- κ. Κωνσταντίνος Πουλής, ο Β΄ Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής – Υποναύαρχος Λ.Σ. – κ. Νικόλαος Ισάκογλου, ο Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος – Υποναύαρχος Λ.Σ.- κ. Γεώργιος Αλεξανδράκης, οι Διευθυντές Κλάδων Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής: ο Διευθυντής Α΄ Κλάδου - Υποναύαρχος Λ.Σ. – κ. Γεώργιος Καραγεώργος, ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου – Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Δρόσος Ρεΐζης, ο Διευθυντής Γ΄ Κλάδου – Υποναύαρχος Λ.Σ. – κ. Εμμανουήλ Κανάλης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά – Υποναύαρχος Λ.Σ. – κ. Αλέξανδρος Τσελίκης. Επίσης, την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) – κ. Ανδρέας Κομματάς, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) – κ. Νικόλαος Καλλιβρούσης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. – κ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, ο Αντιπρόεδρος Β’ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. – κ. Μιχαήλ Φωτεινός, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. – κ. Ευάγγελος Δανομάρας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Ε.Ν. - κ. Ελευθέριος Σαριδάκης, ο Ταμίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων - Θαλαμηπόλων Ε.Ν.- κ. Γιώργος Μιχελής, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων Ε.Ν. – κ. Νικόλαος Μπαρούνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος XRTC Business Consultants – Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, The International Propeller Club of the United States – International Port of Piraeus – κ. Γιώργος Ξηραδάκης, εκπρόσωποι των Συλλόγων/Σωματείων/Συνδέσμων/Ενώσεων, των ΜΜΕ, συνεργάτες και φίλοι της εταιρείας, κ.ά.Εκ μέρους των Μινωικών Γραμμών, παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου- κ. Μιχάλης Χατζάκης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης & Γεώργιος Παπαγεωργίου, Διευθυντικά Στελέχη και Αξιωματικοί του Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας - κ. Αντώνης Μανιαδάκης ευχαρίστησε τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση και τόνισε ότι η παρουσία του καταδεικνύει την ένθερμη στήριξη της Πολιτείας σε τέτοιου είδους επενδυτικά σχέδια, που συμβάλλουν τόσο στην αναβάθμιση της ελληνικής ακτοπλοΐας, όσο και στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επισήμανε τα ακόλουθα:«Το σύγχρονο οικολογικό Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ κατασκευάστηκε στη Γένοβα της Ιταλίας υπό την αποκλειστική μου τότε ευθύνη. Μαζί με τα τρία αδερφά του πλοία, είναι τα ταχύτερα συμβατικά, επιβατηγά-οχηματαγωγά του κόσμου. Αποτελεί λοιπόν το νεότερο και ταχύτερο πλοίο των Χανίων.Το Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ μπορεί να φιλοξενήσει 2.500 επιβάτες το καλοκαίρι / 2.448 επιβάτες το χειμώνα, 758 κλίνες και 700 Ι.Χ. αυτοκίνητα ή 113 φορτηγά και 100 Ι.Χ.. Αναπτύσσει υπηρεσιακή ταχύτητα 31,50 κόμβων. Διαθέτει πολυτελή ξενοδοχειακό εξοπλισμό και υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πλοήγησης.Στόχος της εταιρείας μας, μέσω της δρομολόγησης του Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ στη γραμμή Πειραιάς – Χανιά – Πειραιάς, είναι να προσφέρει στο επιβατικό κοινό και τους συνεργάτες μας, ασφαλείς, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, μετατρέποντας το ταξίδι τους με πλοίο σε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία».Το Cruise Ferry ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια, με αναχωρήσεις, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από Δευτέρα έως Παρασκευή από το λιμάνι του Πειραιά στις 16:00 και από το λιμάνι της Σούδας στις 23:59 και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το λιμάνι του Πειραιά στις 11:00 και από το λιμάνι της Σούδας στις 22:30.