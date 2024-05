Το Family Office της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση και ο όμιλος επιχειρήσεων V Group of Companies του Βύρωνα Βασιλειάδη, ανακοινώνουν την από κοινού επένδυση τους στην Givelink

Κλείσιμο

Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κοινή τους δέσμευση για ενίσχυση επιχειρηματικών και κοινωφελών δράσεων που προάγουν ποικιλοτρόπως, το κοινό καλό.«Η πλατφόρμα της Givelink αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στη φιλανθρωπία», σημείωσε η Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση. «Είμαστε ευτυχείς που μας δίνεται η δυνατότητα να στηρίξουμε την αποστολή της Givelink να καταστήσει τη φιλανθρωπία πιο διαφανή, αποτελεσματική, αλλά και πιο προσιτή για όλους μας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φωτεινότερο μέλλον για τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο».Ο Βύρωνας Βασιλειάδης δήλωσε: «Η επένδυση στην Givelink αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενδυνάμωση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Ξεκινούμε με τη βαθιά πεποίθηση και πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που πραγματικά το έχουν ανάγκη».Η Givelink ( Givelink ) ιδρύθηκε από τέσσερις φιλόδοξους νέους 20 ετών, προσφέροντας μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα που συνδέει τους δωρητές με φιλανθρωπικά έργα και οργανισμούς. Μέσω των καινοτόμων χαρακτηριστικών της και τη χρήση της τεχνολογίας, η Givelink επιτρέπει στους δωρητές να «κάνουν τα ψώνια» σε πραγματικό χρόνο , που χρειάζονται 30+ διαφανείς φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Δεν είναι απλά μια καινοτόμα πλατφόρμα, είναι ένας τρόπος να διασφαλίσει κανείς ότι η βοήθειά του έχει αντίκτυπο και φτάνει πραγματικά στα άτομα που την έχουν ανάγκη.Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη νεαρή ηλικία της, η ομάδα της Givelink έχει αποσπάσει πολλά διεθνή και εγχώρια βραβεία επιχειρηματικότητας, όπως τα Global Student Entrepreneur Awards (GSEA by EO), την JA Europe, το StartSmart (από το MIT) και τη λίστα Forbes 30 Under 30 Greece.«Καλωσορίζουμε το Family Office της κυρίας Εριέττας Κούρκουλου Λάτση και τον Όμιλο V Group of Companies του Βύρωνα Βασιλειάδη ως επενδυτές μας», δήλωσε ο Αντώνης Πολίτης, Managing Director και συνιδρυτής της Givelink. «Η δέσμευσή τους στην κοινωνική ευθύνη και η εκτεταμένη εμπειρία τους σε αυτόν τον τομέα θα είναι καθοριστική,καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να επεκτείνουμε τον αντίκτυπό μας. Μαζί, μπορούμε να οδηγήσουμε σε μια θετική αλλαγή στην κοινωνία μας και να δημιουργήσουμε έναν πιο ισότιμο κόσμο».