Οι ασθενείς που λαμβάνουν σε συστηματική βάση μια κατηγορία στερεοειδών ορμονών, τα λεγόμενα γλυκοκορτικοειδή για παθήσεις όπως το άσθμα, οι αλλεργίες και η αρθρίτιδα, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο απόκρισης του οργανισμού τους στο στρες και θεωρούνται υψηλού κινδύνου σε περίπτωση που μολυνθούν με τον Sars-Cov-2 σύμφωνα με άρθρο με τίτλο ‘Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists’ που δημοσιεύθηκε στην Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο ygeiamou.gr