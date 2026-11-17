Πώς το περπάτημα «προδίδει» άγχος και κατάθλιψη – Δείτε βίντεο
Πώς το περπάτημα «προδίδει» άγχος και κατάθλιψη – Δείτε βίντεο
Το άγχος, η κατάθλιψη και η διάθεσή μας ενδέχεται να επηρεάζουν ακόμη και τον τρόπο βάδισης – Νέα έρευνα εξετάζει πώς το περπάτημα μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την ψυχική υγεία
Μπορεί ο τρόπος που περπατάμε να αποκαλύψει αν είμαστε αγχωμένοι, στενοχωρημένοι ή αν αντιμετωπίζουμε κάποια δυσκολία με την ψυχική μας υγεία; Μπορεί, για παράδειγμα, το άνοιγμα των βημάτων μας ή η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε να δώσουν πληροφορίες για τη διάθεσή μας, ακόμη και όταν εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να περιγράψουμε πώς αισθανόμαστε;
Αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να απαντήσουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, οι οποίοι εξετάζουν κατά πόσο οι αλλαγές στο περπάτημα μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον ένδειξη για την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να απαντήσουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, οι οποίοι εξετάζουν κατά πόσο οι αλλαγές στο περπάτημα μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον ένδειξη για την ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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