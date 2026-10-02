Κολπική μαρμαρυγή: Η καταλυτική επέμβαση που βοηθά την καρδιά να ξαναβρεί τον ρυθμό της
Κολπική μαρμαρυγή: Η καταλυτική επέμβαση που βοηθά την καρδιά να ξαναβρεί τον ρυθμό της
Η κατάλυση με καθετήρα διευρύνει τις επιλογές αντιμετώπισης της συχνής αρρυθμίας - Ο κ. Κωνσταντίνος Βλάχος, Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ζ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ, εξηγεί ποιοι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί σήμερα την πιο συχνή sustained καρδιακή αρρυθμία. Υπολογίζεται ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΚΜ, ενώ η συχνότητά της αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και την παρουσία παραγόντων, όπως η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, αλλά για μια χρόνια καρδιαγγειακή νόσο που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, τη λειτουργία της καρδιάς και τη μακροχρόνια πρόγνωση.
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ΚΜ έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Για δεκαετίες, η θεραπεία βασιζόταν κυρίως στα αντιαρρυθμικά φάρμακα, στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας και στην αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σήμερα, η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με καθετήρα αποτελεί βασικό θεραπευτικό εργαλείο και, σε κατάλληλους ασθενείς, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερο και πιο μακροχρόνιο έλεγχο του καρδιακού ρυθμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ΚΜ έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Για δεκαετίες, η θεραπεία βασιζόταν κυρίως στα αντιαρρυθμικά φάρμακα, στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας και στην αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σήμερα, η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με καθετήρα αποτελεί βασικό θεραπευτικό εργαλείο και, σε κατάλληλους ασθενείς, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερο και πιο μακροχρόνιο έλεγχο του καρδιακού ρυθμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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