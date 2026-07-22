Τροχαία: Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους στον κόσμο
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Τροχαία: Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους στον κόσμο

Σχεδόν 51 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν και 1,34 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το 2023 στον κόσμο - Νέα μελέτη αποκαλύπτει γιατί οι νέοι εξακολουθούν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Τροχαία: Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους στον κόσμο
ygeiamou.gr team
Τα τροχαία παραμένουν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη ζωή και την υγεία παγκοσμίως, με τους νέους να βρίσκονται στο επίκεντρο του κινδύνου.

Μόνο το 2023, σχεδόν 51 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν και 1,34 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Public Health. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι τραυματισμοί εξακολουθούν να αποτελούν βασική αιτία πρόωρου θανάτου και αναπηρίας.

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ygeiamou.gr team
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