Τροχαία: Η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους στον κόσμο

Σχεδόν 51 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν και 1,34 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το 2023 στον κόσμο - Νέα μελέτη αποκαλύπτει γιατί οι νέοι εξακολουθούν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα