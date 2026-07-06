Το απρόοπτο «κοστίζει» – Γιατί η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια
Το απρόοπτο «κοστίζει» – Γιατί η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια
Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και η παροχή κινήτρων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία πολιτών, επιχειρήσεων και οικονομίας
Η άγνοια κινδύνου παραμένει ένα ισχυρό αντίβαρο στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων. Σήμερα, με την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο, οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι πολλοί και απροσδιόριστοι. Η ιδιωτική ασφάλιση τους χαρτογραφεί και τους εντάσσει ταχύτατα στα προγράμματά της, προκειμένου αυτά να γίνουν πιο αποτελεσματικά και να προσφέρουν τη σωστή προστασία.
Ωστόσο, υπάρχει ένα έλλειμμα μεταξύ προσφοράς ασφάλισης και ζήτησής της. Και αυτό διότι η συνήθης συμπεριφορά των ανθρώπων κάθε κοινωνίας, περισσότερο ή λιγότερο, είναι είτε να αγνοούν τον κίνδυνο είτε να μην τον προσδιορίζουν και, το χειρότερο, να τον παραβλέπουν, αποφεύγοντας να τον αντιμετωπίσουν.
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Ωστόσο, υπάρχει ένα έλλειμμα μεταξύ προσφοράς ασφάλισης και ζήτησής της. Και αυτό διότι η συνήθης συμπεριφορά των ανθρώπων κάθε κοινωνίας, περισσότερο ή λιγότερο, είναι είτε να αγνοούν τον κίνδυνο είτε να μην τον προσδιορίζουν και, το χειρότερο, να τον παραβλέπουν, αποφεύγοντας να τον αντιμετωπίσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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