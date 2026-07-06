Το απρόοπτο «κοστίζει» – Γιατί η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια

Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και η παροχή κινήτρων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία πολιτών, επιχειρήσεων και οικονομίας