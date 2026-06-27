ΕΟΔΥ: 380 θάνατοι από πνιγμό κάθε χρόνο – Tips για ασφαλή κολύμβηση

Η κολύμβηση έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ωστόσο ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα και στα υδάτινα περιβάλλοντα