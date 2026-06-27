ΕΟΔΥ: 380 θάνατοι από πνιγμό κάθε χρόνο – Tips για ασφαλή κολύμβηση
ΕΟΔΥ: 380 θάνατοι από πνιγμό κάθε χρόνο – Tips για ασφαλή κολύμβηση
Η κολύμβηση έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ωστόσο ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα και στα υδάτινα περιβάλλοντα
Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται ο ΕΟΔΥ, ο οποίος τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης ενόψει της θερινής περιόδου.
Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση στην πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ο ΕΟΔΥ, η συχνότητα των πνιγμών στη χώρα μας εκτιμάται σε 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού.
Τα οφέλη της κολύμβησης και ο κίνδυνος που δεν πρέπει να αγνοείται
Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης. Συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, προστατεύει τις αρθρώσεις, βοηθά στη μείωση του άγχους και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση στην πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ο ΕΟΔΥ, η συχνότητα των πνιγμών στη χώρα μας εκτιμάται σε 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού.
Τα οφέλη της κολύμβησης και ο κίνδυνος που δεν πρέπει να αγνοείται
Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης. Συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, προστατεύει τις αρθρώσεις, βοηθά στη μείωση του άγχους και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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