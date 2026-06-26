Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία

Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία καταγράφει έρευνα της Ε.Σ.Α.μεΑ