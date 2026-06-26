Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία
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ΕΣΑμεΑ Προσωπικός Βοηθός

Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία

Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία καταγράφει έρευνα της Ε.Σ.Α.μεΑ

Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία
ygeiamou.gr team
Καταλυτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους φαίνεται πως έχει ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, σύμφωνα με πανελλαδική ποσοτική και ποιοτική έρευνα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., με τίτλο «Ο Προσωπικός Βοηθός στην πράξη: Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία».

Οι ωφελούμενοι περιγράφουν, στην πλειονότητά τους, σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους, καθώς και μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ο αντίκτυπος της υπηρεσίας συνδέεται συχνά με έντονα συναισθήματα ανακούφισης και χαράς, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών και τους φροντιστές τους.

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ygeiamou.gr team
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