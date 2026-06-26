Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία
Καταλυτικός ο Προσωπικός Βοηθός – Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία
Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής, την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία καταγράφει έρευνα της Ε.Σ.Α.μεΑ
Καταλυτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους φαίνεται πως έχει ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού, σύμφωνα με πανελλαδική ποσοτική και ποιοτική έρευνα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., με τίτλο «Ο Προσωπικός Βοηθός στην πράξη: Η εμπειρία των ωφελούμενων με αναπηρία».
Οι ωφελούμενοι περιγράφουν, στην πλειονότητά τους, σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους, καθώς και μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ο αντίκτυπος της υπηρεσίας συνδέεται συχνά με έντονα συναισθήματα ανακούφισης και χαράς, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών και τους φροντιστές τους.
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Οι ωφελούμενοι περιγράφουν, στην πλειονότητά τους, σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας τους, καθώς και μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ο αντίκτυπος της υπηρεσίας συνδέεται συχνά με έντονα συναισθήματα ανακούφισης και χαράς, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών και τους φροντιστές τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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