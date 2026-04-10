Επικίνδυνα χημικά: Μόνο 0,5% των 100.000 χημικών ουσιών στην Ευρώπη έχουν αξιολογηθεί για την τοξικότητά τους
«Μόνο το 0,5 % των χημικών από τα 100.000+ που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης, έχουν αξιολογηθεί διεξοδικά για την τοξικότητά τους και την ικανότητα διακινδύνευσης» δήλωσε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης Πρόεδρος του ΕΙΕ, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής EnVeLab ΑΠΘ, καθηγητής επί συμβάσει στο Yale
Για τα σημαντικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής One Health Summit που πραγματοποιήθηκε στη Λυών το διήμερο 5 με 7 Απριλίου και συμμετείχε ως μέλος της επιστημονικής ομάδας, μίλησε από τη Λυών στη δημοσιογράφο Χριστίνα Τσόρμπα στη Βεργίνα Τηλεόραση, ο Πρόεδρος του ΕΙΕ, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής EnVeLab ΑΠΘ, καθηγητής επί συμβάσει στο Yale, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
One Health Summit
«Σκεφτόμαστε μαζί για τη διατήρηση της υγείας και την προστασία της φύσης» ήταν το σύνθημα του Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Κορυφής ο οποίος σε σχετικό δελτίο τύπου σημείωσε: «Η πανδημία Covid μας δίδαξε: η υγεία μας εξαρτάται από την προστασία των ζωντανών όντων». Όπως είπε στην εκπομπή ΤΑ ΛΕΜΕ ο κ. Σαρηγιάννης «για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για τη δημόσια υγεία πρέπει να δούμε την υγεία των ζώων, των φυτών, του οικοσυστήματος και του πλανήτη σε συνδυασμό με την ανθρώπινη υγεία» τονίζοντας ότι μιλάμε για ενιαία υγεία και για το πώς το οικοσύστημα θα ανταπεξέλθει στις πιέσεις που δέχεται δέχεται για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες όπως και των υπολοίπων έμβιων όντων.
