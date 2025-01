Αυτισμός: Νέο βιντεοπαιχνίδι εντοπίζει τα παιδιά με τη διαταραχή σε 1′ – Δείτε βίντεο

Ένα νέο βιντεοπαιχνίδι διάρκειας ενός λεπτού μπορεί να διακρίνει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τα παιδιά με αυτισμό από εκείνα που έχουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή είναι νευροτυπικά, σύμφωνα με επιστημονική δημοσίευση στο The British Journal of Psychiatry.Το εργαλείο «Υπολογιστική Αξιολόγηση Κινητικής Μίμησης» (Computerized Assessment of Motor Imitation – CAMI), που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Ινστιτούτου Kennedy Krieger και του Πανεπιστημίου Nottingham Trent, βασίζεται σε τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης για να εντοπίσει διαφορές στις δεξιότητες κινητικής μίμησης.Διαβάστε περισσότερα στο