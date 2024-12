Καθιστική ζωή: Πόσες ώρες «επιτρέπεται» να καθόμαστε καθημερινά για να μην κινδυνεύσει η καρδιά μας

Η καθιστική ζωή είναι μια συνήθεια που πρωταγωνιστεί στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Εκατομμύρια άνθρωποι περνούν πολλές ώρες καθημερινά καθισμένοι, είτε στην εργασία τους, είτε στο σπίτι, είτε στον ελεύθερο χρόνο τους. Εδώ και καιρό, οι ειδικοί επισημαίνουν τους κινδύνους της υπερβολικής καθιστικής συμπεριφοράς. Μια νέα μελέτη, όμως, καταλήγει σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: Ακόμη και για τους ανθρώπους που έχουν εντάξει τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους, η έντονα καθιστική ζωή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology (JACC) και παρουσιάστηκε στα Scientific Sessions 2024 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, παρουσιάζει πολύτιμα ευρήματα σχετικά με το «ανεκτό όριο» καθιστικής ζωής, πέρα από το οποίο ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά επεισόδια αυξάνεται σημαντικά, ακόμη και για όσους τηρούν την απαιτούμενη σωματική άσκηση. Αυτό το όριο καθιστικής ζωής, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι 10,6 ώρες την ημέρα.