Απογευματινά χειρουργεία: Κάλυψη από ιδιωτικές ασφαλιστικές ζητά η Ένωση Ασθενών

Τις θέσεις της για τον θεσμό τωνπαραθέτει με κείμενό της η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, εκφράζοντας την άποψη ότι για να είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση ως προς την αποσυμφόρηση της πρωινής λίστας επεμβάσεων, πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση και να μην επιβαρύνονται οι πολίτες.«Οποιαδήποτε επιχειρούμενη μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας στη χώρα μας, οφείλει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα:-Η χώρα μας έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι, άμεσες ιδιωτικές πληρωμές των νοικοκυριών αντιπροσωπεύουν το 33 % των δαπανών για την υγεία, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία, και είναι πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (15 %). (State of Health in the EU -Προφίλ Υγείας Ελλάδα 2023).