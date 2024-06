Πόσο πιο σοφοί γινόμαστε καθώς μεγαλώνουμε; Μία ψυχολόγος απαντά

Ορισμένες πτυχές της σοφίας οξύνονται, ενώ άλλες αμβλύνονται, καθώς περνούν τα χρόνια εξηγεί η Julie Erickson, Ph.D., κλινική ψυχολόγος, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και συγγραφέας του βιβλίου The Aging Well Workbook for Anxiety and Depression.Σε άρθρο της στο Psychology Today η διακεκριμένη ψυχολόγος επιχειρεί να εξηγήσει τι συμβαίνει με την πορεία της σοφίας σε συνδυασμό με τα χρόνια που περνούν.Φυσικά αναγνωρίζει και η ίδια το διαδεδομένο στερεότυπο που θέλει την τρίτη ηλικία φορτωμένη με πλήθος κακώς κείμενα, όχι όμως και στον τομέα της… σοφίαςΔιαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr