Η αγαπημένη συνήθεια των παιδικών μας χρόνων, η μάσηση τσίχλας, έχει συνδεθεί με καλύτερη διατροφή και δίαιτα. Μήπως όμως αποτελεί και τρόπο για τη συνολική βελτίωση της υγείας μας; Η δρ Sandra Sunram-Lea, καθηγήτρια βιολογικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Lancaster με άρθρο της στο The Conversation μελετά τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν τη μάσηση τσίχλας και την επίδραση αυτής της συνήθειας στη διαχείριση του βάρους και της συνολικής υγείας.Σε έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Nutrition Association το 2024, δόθηκε μια ασυνήθιστη οπτική για τις τσίχλες. Μελετήθηκε λοιπόν, εάν η μάσηση τσίχλας -με ή χωρίς ζάχαρη- σε συνδυασμό με τον χρόνο μάσησής της, μπορεί να αποτρέψει την τερηδόνα, την ουλίτιδα και την περιοδοντίτιδα. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από συμμετέχοντες μεγάλης πληθυσμιακής μελέτης (2013 -2019), που αφορούσαν στη στοματική τους υγιεινή, στη διατροφή τους, στο βάρος, στην περίμετρο και το μέγεθος της μέσης τους.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr