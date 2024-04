Gaming: Πόσες ώρες την ημέρα πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για την υγεία – Οι ευάλωτοι παίκτες

Με αρκετό πόνο θα πληρώσουν το gaming σαν να μην υπάρχει αύριο όσοι ξεπερνούν τις τρεις ώρες καθημερινά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ που δημοσιεύεται στο Computers in Human Behaviour.Η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις 955 παικτών 18 έως 94 ετών από την Αυστραλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως τις είχαν δώσει στο πλαίσιο της διεθνούς μελέτης τυχερών παιχνιδιών 2022 από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τη Χρήση Ουσιών στους Νέους (National Centre for Youth Substance Use Research-NCYSUR).Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr