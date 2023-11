Νευροεκφυλιστικές νόσοι: Καινοτόμος ασύρματη συσκευή τις ανιχνεύει εγκαίρως σε ούρα και σάλιο

Μια φορητή συσκευή υπόσχεται να αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε σχετικά με την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου Αλτσχάιμερ και της νόσου Πάρκινσον. Πρόκειται για μια μη επεμβατική εφαρμογή που ανιχνεύει βιοδείκτες σχετικές με τις δύο νόσους, ενώ ο βιοαισθητήρας που διαθέτει μπορεί επίσης να μεταδίδει τα αποτελέσματα ασύρματα σε φορητό υπολογιστή ή smartphone.Η ερευνητική ομάδα δοκίμασε τη συσκευή σε in vitro δείγματα ασθενών και έδειξε ότι είναι εξίσου ακριβής με την τρέχουσα τεχνολογία: «Η συγκεκριμένη ασύρματη διαγνωστική συσκευή θα επιτρέψει την εξέταση νευροεκφυλιστικών ασθενειών στο σπίτι και σε σημεία περίθαλψης, όπως κλινικές και γηροκομεία, και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο» σημείωσε ο δρ Ratnesh Lal, καθηγητής βιομηχανολογίας, μηχανολογίας και επιστήμης υλικών στη Σχολή Μηχανικής Jacobs του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UC) San Diego και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Οι σημερινές σύγχρονες μέθοδοι εξέτασης για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη νόσο Πάρκινσον απαιτούν παρακέντηση της σπονδυλικής στήλης και απεικονιστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής τομογραφίας. Ως αποτέλεσμα, η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου είναι δύσκολη, καθώς οι ασθενείς αποφεύγουν τις επεμβατικές διαδικασίες. Οι εξετάσεις είναι επίσης δύσκολες για τους ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη συμπτώματα και δυσκολεύονται να κινηθούν, καθώς και για εκείνους που δεν έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε τοπικά νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou