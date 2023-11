Koρωνοϊός: Η θεραπευτική παρέμβαση που μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας σε βαριά λοίμωξη

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι η χορήγηση πλάσματος αναρρωσάντων από COVID-19 με τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων ≥1:160 σε ασθενείς με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) που προκαλείται λόγω της COVID-19, εντός 5 ημερών από την έναρξη του επεμβατικού μηχανικού αερισμού μείωσε σημαντικά τη θνησιμότητα. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελος Τέρπος (Καθηγητής Αιματολογίας), Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Διευθυντής, Καθηγητής Θεραπευτικής-Ογκολογίας-Αιματολογίας) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της μελέτης των Benoît Misset και συνεργατών.Στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, 475 ενήλικοι ασθενείς με ARDS που προκλήθηκε λόγω COVID-19 και τέθηκαν σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό (διασωλήνωση) εντός των τελευταίων 5 ημερών, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε πλάσμα αναρρωσάντων (237 άτομα) είτε τη συνήθη υποστηρικτική φροντίδα (238 άτομα) σε 17 κλινικές μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου 2020 και 9 Μαρτίου 2022. Από τους ασθενείς που συμμετείχαν, 342 (72%) τυχαιοποιήθηκαν σε λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη της επεμβατικής μηχανικής υποστήριξης της αναπνευστικής οδού. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν είτε μέτριο (57,7%) είτε σοβαρό (32,4%) ARDS κατά την ένταξη στη μελέτη. Γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόνη) χορηγήθηκαν στην πλειοψηφία (98,1%) των ασθενών.Διαβάστε περισσότερα στο