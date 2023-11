Tο νέο workout για δυνατή καρδιά και πολλές καύσεις – Γίνεται μόλις σε 1′

Εάν έχετε βαρεθεί τις απλές αερόβιες προπονήσεις και θέλετε μια ανανέωση, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε το νέο workout που αναμένεται να γίνει η νέα μόδα - Και το όνομα αυτού, EMOM (Every Minute on the Minute)