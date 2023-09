Η τεχνική που αποφορτίζει από τις άσχημες ειδήσεις – Μήπως την εφαρμόζετε ήδη;

Έχετε ακούσει τον όρο FOMO; Ο φόβος ότι χάνουμε κάτι σημαντικό ή αλλιώς fear of mising out είναι πραγματικός και μεγάλο μερίδιο σε αυτό καταλαμβάνουν και τα κοινωνικά δίκτυα. Συνήθως επηρεάζει τα άτομα, δημιουργώντας τους ενοχές που δεν συμμετέχουν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, με το φόβο ότι θα χάσουν όσα θα συμβούν ή όταν δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα και τάσεις. Μια αντίστοιχη τάση εμφανίζεται πλέον στο διαδίκτυο και αποτελεί την ακριβώς αντίθετη οπτική.Ο όρος ROMO (the relief of missing out) προσφέρει μια ανακούφιση από τη συνεχή ανάγκη να είμαστε διαδικτυακά παρόντες. Θα λέγαμε ότι είναι μια τακτική ακριβώς αντίθετη με το doomschrolling, που ήθελε τους χρήστες να είναι έρμαια των κακών ειδήσεων. Φαίνεται όμως πως το συνεχές βάρος από τις άσχημες ειδήσεις, οδηγεί όλο και περισσότερους χρήστες του διαδικτύου να απομακρύνονται από αυτές. Συνεπώς, θα αποφύγουν οικειοθελώς τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και κάθε ψηφιακή τεχνολογία που θα μπορούσε να τους παρέχει ειδήσεις, σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι αισθάνονται ανακουφισμένοι που έχασαν ένα ή περισσότερα ειδησεογραφικά «γεγονότα».Διαβάστε περισσότερα στο