To 2020, μια 55χρονη γυναίκα έφτασε χλωμή και καχεκτική στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Bir στο Κατμαντού (Νεπάλ), όταν η δυσφαγία και οδυνοφαγία που την ταλαιπωρούσαν για έξι περίπου χρόνια είχε φτάσει σε οριακό σημείο, επιτρέποντάς της το τελευταίο δίμηνο να τρέφεται αποκλειστικά με ημι-στερεά τροφή. Το ιατρικό ιστορικό της ανέφερε κατάποση οδοντοστοιχίας έξι χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα που ανέλαβε το περιστατικό, μετά την επιβεβαίωση ξένου σώματος (οδοντοστοιχία 10cm × 5cm) με σπινθηρογράφημα και την αποτυχία ενδοσκοπικής αφαίρεσης, αποφασίστηκε -και διενεργήθηκε επιτυχώς- οισοφαγεκτομή McKeown με αναστόμωση (SAGE Open Medical Case Reports, 2020).Την ίδια χρονιά στο Ιράκ, ένας άνδρας 42 ετών με ιστορικό ψυχιατρικής νόσου οδηγήθηκε στο ΤΕΠ με συμπτώματα που περιλάμβαναν πνιγμό, σιελόρροια, και αφασία. Η ακτινογραφία θώρακα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός γαλλικού κλειδιού καθ’ όλο το μήκος του οισοφάγου, επιβάλλοντας οισοφαγοσκόπηση για να σωθεί η ζωή του ασθενούς (Annals of Medicine and Surgery, 2020).Διαβάστε περισσότερα στο