Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η top βιταμίνη που μειώνει τα συμπτώματα – Οι καλύτερες πηγές

Κλείσιμο

Η βιταμίνη C, ή ασκορβικό οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη. Αυτό σημαίνει ότι διαλύεται στο νερό και μεταφέρεται στους ιστούς του σώματος. Ωστόσο το σώμα δεν μπορεί να την αποθηκεύσει επομένως πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά κατά προτίμηση μέσω τροφής και όχι συμπληρωμάτων.Ακόμη και πριν την ανακάλυψη της βιταμίνης C το 1932, οι ειδικοί είχαν ήδη διαπιστώσει ότι κάποιο συστατικό των εσπεριδοειδών μπορούσε να αποτρέψει το σκορβούτο (ασθένεια που προκαλείται από έλλειψη βιταμίνης C και εκδηλώνεται με αιμορραγίες από το δέρμα και τους βλεννογόνους, ιδιαίτερα τα ούλα και αδυναμία επούλωσης τραυματιών).Διαβάστε περισσότερα στο