Διαβήτης: Πόσα βήματα την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο νόσησης;

Κλείσιμο

Η ήπια ή και δυναμικότερη σωματική δραστηριότητα όπως το ζωηρό περπάτημα μειώνουν τον κίνδυνο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), αναφέρει μελέτη που δημοσιεύεται στο International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity και αποκαλύπτει τον «μαγικό» αριθμό βημάτων που κρατούν τη νόσο μακριά.Οι ερευνητές ανέτρεξαν σε στοιχεία της μελέτης Study of Latinos (SOL) για το διάστημα 2008 – 2017, στην οποία συμμετέχουν 6.634 ενήλικα άτομα από πληθυσμούς ισπανόφωνων και λατίνων. Όπως διαπιστώθηκε, περισσότερα βήματα την ημέρα και ζωηρότερος ρυθμός σχετίστηκαν με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ2.Διαβάστε περισσότερα στο