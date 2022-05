Βιταμίνη C: Πόση χρειαζόμαστε σύμφωνα με το βάρος μας

Κλείσιμο





Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να βρουν τους παράγοντες μιας σημαντικής εξίσωσης που οδηγεί στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, με στόχο τη βέλτιστη υγεία του οργανισμού. Ειδικότερα, καθόρισαν πόση επιπλέον πρόσληψη βιταμίνης C χρειάζεται το κάθε άτομο, ανάλογα με το σωματικό του βάρος.Συνεπώς, για κάθε 10 κιλά επιπλέον βάρους το σώμα χρειάζεται περαιτέρω 10mg βιταμίνης C καθημερινά. Προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα έχουν συσχετίσει το υπερβολικό βάρος με τη μικρότερη συγκέντρωση βιταμίνης C , ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εκτιμάται η ακριβής ποσότητα που χρειάζεται το κάθε σώμα σε συνάρτηση με τα κιλά του.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr