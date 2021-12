Οδηγείτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Όλα όσα πρέπει να προσέξετε στην ασφάλισή του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ελλάδα αγκαλιάζει την ηλεκτροκίνηση και προωθεί την πράσινη ατζέντα δυναμικά. Όπως διαβάζουμε στο newsauto.gr, η χώρα φαίνεται να έρχεται πρώτη μεταξύ των κρατών της ΕΕ σε επιδοτήσεις και προνόμια για την αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στους δρόμους, ενώ η απήχησή τους στους Έλληνες οδηγούς δείχνει να αυξάνει συν τω χρόνω.Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική για κάθε όχημα που φέρει άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ασχέτως αν το όχημα κινείται ή λειτουργεί και δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας (ακινησία), κάθε οδηγός θα πρέπει να έχει μεριμνήσει σχετικά. Έπειτα, το αγαθό της υγείας και της ζωής παραμένει αδιαπραγμάτευτο και καθένας θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψιν.Σε τι διαφέρει η κάλυψη ηλεκτρικών αυτοκινήτωνΗ ασφάλιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να περιλαμβάνει ό,τι προβλέπεται και για ένα συμβατικό θερμικό όχημα, την απαραίτητη δηλαδή ασφάλεια για αστική ευθύνη και έξτρα καλύψεις σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες σας όπως ασφάλεια πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών κ.α., με την οδική βοήθεια εν προκειμένω εκ των ων ουκ άνευ λόγω του περιορισμένου ακόμα δικτύου φορτιστών στη χώρα.Ωστόσο, τα ασφαλιστήρια για ηλεκτροκίνητα οχήματα διαμορφώνονται επί τη βάσει άλλων κριτηρίων και όχι των φορολογήσιμων ίππων, το φορολογικό δηλαδή χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπ' όψιν για το κόστος ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου. Οι ειδικοί του ασφαλιστικού κλάδου εξηγούν ότι τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέρουν παράγοντες κινδύνου όπως νέες τεχνολογίες, μεγάλη επιτάχυνση και, σε μικρότερο ποσοστό, πιθανότητες ανάφλεξης από τις μπαταρίες, οι οποίοι αυξάνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο και συνεπώς τις απαιτήσεις για αποζημίωση από την εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επομένως να γνωρίζουν ότι η ασφάλιση ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου είναι συνήθως πιο τσουχτερή συγκριτικά με ενός συμβατικού.Βασικές και έξτρα παροχέςΤα ασφαλιστήρια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων θα καλύψουν για αστική ευθύνη του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος με δική του υπαιτιότητα αναφορικά με σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες έως και άνω του 1.000.000 € αλλά και για αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση (ενδεικτικά έως 10.000€), για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα έως και 50.000€ ενδεικτικά καθώς και για φροντίδα ατυχήματος.Επιπλέον, ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπεριλάβει στο συμβόλαιό του έξτρα καλύψεις όπως νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα κατόπιν τροχαίου αλλά και κατά τη φόρτιση, επίδομα συνεπεία πυρκαγιάς ή κλοπής (400-500€), αποζημίωση για ολική/μερική κλοπή ή συγκεκριμένα κλοπή καλωδίου φόρτισης και υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση ή από φυσικούς κινδύνους, καθώς και ενοικίαση μπαταριών είτε οχήματος αντικατάστασης.Πολλές εταιρείες θα προσφέρουν δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check up) με τα συμβόλαια οχήματος.Photo by Eren Goldman on UnsplashΠαραλλαγή Omicron και ασφάλιση οχήματοςΗ κυριαρχία της παραλλαγής Omicron αποτελεί ζήτημα εβδομάδων για να γίνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Αρκετοί έχουν θορυβηθεί κατόπιν των εξαγγελιών για περιοριστικά μέτρα και ιδιότυπα lockdown ώστε να αποφευχθεί ο πανδημικός εκτροχιασμός. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πώς επηρέασαν τη στάση των οδηγών ως προς την ασφάλιση των οχημάτων τους τα μέτρα που ελήφθησαν για την αναχαίτιση του δεύτερου επιδημικού κύματος κατά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, και να μάθετε πώς μπορείτε να επιτύχετε μείωση των ασφαλίστρων σε περίπτωση και στην τωρινή φάση της πανδημίας.