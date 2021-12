Το γιορτινό τραπέζι σύμμαχος της γονιμότητας – Οι έξυπνες επιλογές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προσπαθείτε να μείνετε έγκυος; Στο γιορτινό τραπέζι μπορείτε να βρείτε και να προτιμήσετε τροφές που ενισχύουν τη γονιμότητα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αποκτήσετε παιδί.Επιλέξτε λοιπόν τροφές που είναι νόστιμες και ταυτοχρόνως κάνουν καλό στη γονιμότητα.Ψητή γαλοπούλα: περιέχει σίδηρο και ψευδάργυρο, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική υγεία. Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικός για την ωορρηξία και τη γονιμότητα της γυναίκας, αλλά και για την παραγωγή σπέρματος και τεστοστερόνης στον άνδρα. Το σπέρμα περιέχει 100 φορές περισσότερο ψευδάργυρο από το αίμα.Καρύδια: περιέχουν ψευδάργυρο, που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και την παραγωγή υγειών σπερματοζωαρίων.Κάστανα: είναι πλούσια σε β-καροτίνη και βιταμίνη C. H βιταμίνη C μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα. H β-καροτίνη είναι ζωτικής σημασίας για τη γονιμοποίηση των ωαρίων.Σπαράγγια: είναι πλούσια σε φολικό οξύ, όπως και το σπανάκι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το μπρόκολο. Το φολικό οξύ είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν θέλετε να μείνετε έγκυος. Είναι απαραίτητο συστατικό για την σύνθεση του αίματος στον οργανισμό της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επίσης μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ανατομικών ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα του εμβρύου. Καθώς ο νευρικός σωλήνας του εμβρύου αναπτύσσεται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης, συνεπώς είναι καλό να είστε προετοιμασμένες. Μελέτη έδειξε ότι η θεραπεία με φυλλικό οξύ και θειικό ψευδάργυρο τόσο σε γόνιμους όσο και σε υπογόνιμους άνδρες επέφερε αύξηση κατά 74% του συνολικού αριθμού των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων.Καπνιστός σολομός: είναι πλούσιος σε λιπαρά οξέα, ωμέγα-3 και βιταμίνη D. Καλές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων είναι και η πέστροφα, το σκουμπρί, αλλά και τα μύδια, τα στρείδια και τα καλαμάρια. Μελέτη που έγινε στην Ολλανδία έδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση ωμέγα 3 λιπαρών οξέων συνδέεται με καλύτερη ποιότητα εμβρύων σε γυναίκες που κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση.Κράνμπερι: περιέχουν αντιοξειδωτικά και πολλή βιταμίνη C, E, K1 και μαγγάνιο. Μελέτη έδειξε ότι τα αντιοξειδωτικά μπορεί να προστατεύσουν το σπέρμα, καθώς εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούν προβλήματα στο σπέρμα.Απολαύστε λοιπόν τις ημέρες των γιορτών, προτιμήστε ό,τι σας βοηθά στην προσπάθειά σας να μείνετε έγκυος και μην ξεχνάτε ότι είναι καλό να αποφύγετε τα αλκοολούχα ποτά και το κάπνισμα.Διαβάστε περισσότερα στο