Η άσκηση που καίει λίπος και δυναμώνει καρδιά και οστά

Στη σύγχρονη προσαρμογή της κλασικής σουηδικής σειράς του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage, η κοινή ζωή της Τζεσικα Τσάστεϊν και του Όσκαρ Άιζακ αλλάζει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Αποκλειστικά από το Vodafone TV .





Το σκοινάκι αποτελεί ιδανική καρδιοαναπνευστική προπόνηση. Μάλιστα σε μελέτη του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Research Quarterly: American Association for Health, Physical Education and Recreation διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που έκαναν καθημερινά δέκα λεπτά σκοινάκι επί έξι εβδομάδες βελτίωσαν την καρδιαγγειακή τους κατάσταση εξίσου με τους φοιτητές που έκαναν 30 λεπτά τζόκινγκ καθημερινά το ίδιο χρονικό διάστημα.Το σκοινάκι είναι διασκεδαστικό και ταυτόχρονα αποτελεί ιδανική άσκηση εκτός από την περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις στη μέση ή τις αρθρώσεις οπότε και πρέπει να το αποφεύγετε.Διαβάστε περισσότερα στο