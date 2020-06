Τα δημοφιλή χάπια για την οστεοπόρωση που προστατεύουν και τους πνεύμονες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι οι διφωσφονίτες όπως η αλενδρονάτη (αλενδρονικό οξύ) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο πνευμονίας και θανάτου από πνευμονία. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας δημοσιεύονται στη Journal of Bone and Mineral Research.Η έρευνα συμπεριέλαβε 4.041 ασθενείς με κάταγμα ισχίου που έλαβαν αγωγή με διφωσφονίτες (N-BPs) και 11.802 που δεν έλαβαν. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης 2,7 ετών οι N-BPs συσχετίστηκαν με μειωμένο κατά 24% κίνδυνο πνευμονίας συγκριτικά με τη μη λήψη αγωγής (69 vs 90 περιστατικά ανά 1000 άτομα το έτος).Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr