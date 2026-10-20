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Με φωτογραφίες από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση με ρούχα και παπούτσια η απάντησε η Βόρεια Κορέα στις φήμες ότι είναι σε κώμα
ΚΟΣΜΟΣ
Κιμ Γιονγκ Ουν Βόρεια Κορέα Πιονγκγιάνγκ

Με φωτογραφίες από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση με ρούχα και παπούτσια η απάντησε η Βόρεια Κορέα στις φήμες ότι είναι σε κώμα

Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μετέδωσε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και παραμένει ασαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν

Με φωτογραφίες από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση με ρούχα και παπούτσια η απάντησε η Βόρεια Κορέα στις φήμες ότι είναι σε κώμα
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Με μια σειρά φωτογραφιών από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν «στον χώρο της έκθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων του κλάδου της ελαφράς βιομηχανίας» απάντησε η Πιονγιάνγκ στη φημολογία ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και βρίσκεται σε κώμα.

Στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να εξετάζει παιδικά υποδήματα, να κάνει χειρονομίες προς αξιωματούχους και να επιθεωρεί γυναικεία παλτό.

Είχαν προηγηθεί φήμες ότι ο 42χρονος ηγέτης είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, είχε πέσει σε κώμα και είχε πεθάνει, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για επείγουσα θεραπεία.

Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μετέδωσε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και παραμένει ασαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.

Σε μία από τις εικόνες, ο Κιμ σκύβει για να εξετάσει ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα που φορά ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα. Σε μια άλλη φωτογραφία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στέκεται με τα πόδια ανοιχτά, τα χέρια τεντωμένα και το στόμα ανοιχτό, καθώς φαίνεται να συνομιλεί με έμφαση με έναν αξιωματούχο. Μια τρίτη εικόνα τον δείχνει να απλώνει το χέρι προς το μανίκι ενός γυναικείου παλτό το οποίο είναι τοποθετημένο σε κούκλα βιτρίνας, ενώ αρκετοί συνεργάτες του τον ακολουθούν.



Τη φημολογία είχαν πυροδοτήσει αναρτήσεις στο Χ, την Κυριακή, του Κινέζου αντιφρονούντα Γουαντζούν Σιέ,που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.

Αρχικά, ο Σιέ ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω φόβων για κρίση διαδοχής στην εξουσία. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πεκίνου της Ιατρικής Σχολής Πεκίνου είχε σταλεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να περιθάλψει τον Κιμ μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

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