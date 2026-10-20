Με φωτογραφίες από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση με ρούχα και παπούτσια η απάντησε η Βόρεια Κορέα στις φήμες ότι είναι σε κώμα
Με φωτογραφίες από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε έκθεση με ρούχα και παπούτσια η απάντησε η Βόρεια Κορέα στις φήμες ότι είναι σε κώμα
Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μετέδωσε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και παραμένει ασαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν
Με μια σειρά φωτογραφιών από επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν «στον χώρο της έκθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων του κλάδου της ελαφράς βιομηχανίας» απάντησε η Πιονγιάνγκ στη φημολογία ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και βρίσκεται σε κώμα.
Στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να εξετάζει παιδικά υποδήματα, να κάνει χειρονομίες προς αξιωματούχους και να επιθεωρεί γυναικεία παλτό.
Είχαν προηγηθεί φήμες ότι ο 42χρονος ηγέτης είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, είχε πέσει σε κώμα και είχε πεθάνει, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για επείγουσα θεραπεία.
Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μετέδωσε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και παραμένει ασαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.
Σε μία από τις εικόνες, ο Κιμ σκύβει για να εξετάσει ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα που φορά ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα. Σε μια άλλη φωτογραφία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στέκεται με τα πόδια ανοιχτά, τα χέρια τεντωμένα και το στόμα ανοιχτό, καθώς φαίνεται να συνομιλεί με έμφαση με έναν αξιωματούχο. Μια τρίτη εικόνα τον δείχνει να απλώνει το χέρι προς το μανίκι ενός γυναικείου παλτό το οποίο είναι τοποθετημένο σε κούκλα βιτρίνας, ενώ αρκετοί συνεργάτες του τον ακολουθούν.
Τη φημολογία είχαν πυροδοτήσει αναρτήσεις στο Χ, την Κυριακή, του Κινέζου αντιφρονούντα Γουαντζούν Σιέ,που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.
Αρχικά, ο Σιέ ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω φόβων για κρίση διαδοχής στην εξουσία. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πεκίνου της Ιατρικής Σχολής Πεκίνου είχε σταλεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να περιθάλψει τον Κιμ μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.
Στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να εξετάζει παιδικά υποδήματα, να κάνει χειρονομίες προς αξιωματούχους και να επιθεωρεί γυναικεία παλτό.
Είχαν προηγηθεί φήμες ότι ο 42χρονος ηγέτης είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, είχε πέσει σε κώμα και είχε πεθάνει, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για επείγουσα θεραπεία.
Το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μετέδωσε ότι ο Κιμ επισκέφθηκε την έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα και παραμένει ασαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.
Σε μία από τις εικόνες, ο Κιμ σκύβει για να εξετάσει ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι, το οποίο κρατά μια νεαρή γυναίκα που φορά ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα. Σε μια άλλη φωτογραφία, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στέκεται με τα πόδια ανοιχτά, τα χέρια τεντωμένα και το στόμα ανοιχτό, καθώς φαίνεται να συνομιλεί με έμφαση με έναν αξιωματούχο. Μια τρίτη εικόνα τον δείχνει να απλώνει το χέρι προς το μανίκι ενός γυναικείου παλτό το οποίο είναι τοποθετημένο σε κούκλα βιτρίνας, ενώ αρκετοί συνεργάτες του τον ακολουθούν.
NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said.— NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026
The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday.https://t.co/rAZQMp2Uk6 pic.twitter.com/hmjRn06KX5
Τη φημολογία είχαν πυροδοτήσει αναρτήσεις στο Χ, την Κυριακή, του Κινέζου αντιφρονούντα Γουαντζούν Σιέ,που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.
Αρχικά, ο Σιέ ισχυρίστηκε ότι ο Κιμ είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω φόβων για κρίση διαδοχής στην εξουσία. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πεκίνου της Ιατρικής Σχολής Πεκίνου είχε σταλεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να περιθάλψει τον Κιμ μετά από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.
Rumors circulate that Kim Jong-un has died, thwarting Kim Ju-ae's succession plans and potentially plunging North Korea into civil war. The Chinese Communist Party has reportedly dispatched 9,000 troops to Pyongyang to assist Kim Ju-ae in stabilizing her regime. In preparation…— Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026
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