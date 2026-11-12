Στα ίχνη του «Μιχαήλ Αντρόποφ»: Το μυστηριώδες πρόσωπο πίσω από τις χιλιάδες απειλές για βόμβες στην Ευρώπη
Από τα 6.300 σχολεία στην Ιταλία μέχρι τις απειλές σε αεροπλάνα και τηλεοπτικούς σταθμούς – Τα διαφορετικά ψευδώνυμα, τα ηλεκτρονικά ίχνη και οι έρευνες των Αρχών
Μόνο την Τετάρτη (11/11), περίπου 6.300 δημόσια σχολεία στην Ιταλία και περισσότερα από 770 στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία έγιναν αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. Οι Αρχές αναζητούν την πραγματική ταυτότητα του αποστολέα, χωρίς να έχουν διαπιστώσει εάν πρόκειται για ένα πρόσωπο, περισσότερους δράστες ή οργανωμένη επιχείρηση εκφοβισμού.
Το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ» βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε απειλητικά μηνύματα προς σχολεία, αεροπορικές εταιρείες και ενημερωτικούς οργανισμούς.
Η χρήση της ίδιας υπογραφής, αλλά διαφορετικών οργανωτικών ταυτοτήτων, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές. Στην Ιταλία, ο αποστολέας εμφανίζεται ως ηγέτης του «Βιλαετιού του Μισογυνιστάν», ενώ στα μηνύματα προς σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου επικαλείται ένα σχέδιο με την ονομασία «Red Owl».
Σύμφωνα με τη Rai News, το επώνυμο Αντρόποφ παραπέμπει στον Γιούρι Αντρόποφ, πρώην ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ σε προηγούμενα μηνύματα είχε χρησιμοποιηθεί ο τίτλος «Μήνυμα προς τη Δύση». Η επιλογή αυτών των αναφορών δεν αποδεικνύει, ωστόσο, κάποια σύνδεση με τη Ρωσία.
Αντίστοιχα, ο όρος «βιλαέτι» χρησιμοποιείται και από τζιχαντιστικές οργανώσεις για τις περιφερειακές δομές τους, ενώ το «Μισογυνιστάν» είναι μια σατιρική διαδικτυακή ονομασία. Ενδέχεται να παραπέμπει στο «Male State» («Ανδρικό Κράτος»), ρωσικό υπερεθνικιστικό και μισογυνικό κίνημα που έχει χαρακτηριστεί εξτρεμιστικό στη Ρωσία. Αντίστοιχες αναφορές είχαν εμφανιστεί σε προηγούμενες απειλές για βόμβες στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί καμία οργανωτική σύνδεση.
Τα email με τις απειλές για βόμβες και μαζικές δολοφονίεςΤα μηνύματα περιλαμβάνουν ακραίες απειλές, με τον αποστολέα να ισχυρίζεται ότι έχει τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σχολικά κτήρια.
Στην εκδοχή που εστάλη σε σχολεία της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, την οποία εξέτασε το BBC, ο συντάκτης εμφανίζεται ως επικεφαλής του σχεδίου «Red Owl». «Είμαι ο Μιχαήλ Αντρόποφ, επικεφαλής του σχεδίου "Red Owl". Ήρθαμε για να σας καταστρέψουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία εναντίον του λαού σας», αναφέρεται στην αρχή.
Στη συνέχεια, ισχυρίζεται ότι έχει αφήσει ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με τηλεχειριζόμενο πυροκροτητή μέσα σε πλαστική σακούλα στο κτήριο, απειλώντας ότι η έκρηξη θα καταστρέψει τον χώρο.
Ο αποστολέας υποστηρίζει ακόμη ότι έχει τοποθετήσει βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού και καταλήγει απειλώντας ότι οι επιζώντες θα δεχθούν επιθέσεις με μαχαίρια.
Οι αστυνομικές υπηρεσίες που εξέτασαν τα περιστατικά δεν εντόπισαν στοιχεία πραγματικής απειλής, αντιμετωπίζοντας τα email ως φάρσες.
Από τα σχολεία στα αεροδρόμια και τα τηλεοπτικά δίκτυαΗ δραστηριότητα που αποδίδεται στον «Μιχαήλ Αντρόποφ» φαίνεται να εκτείνεται πέρα από τις σχολικές μονάδες.
Η RTÉ προχώρησε σε εκκένωση εγκαταστάσεών της, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, δεν εντόπισαν εκρηκτικά.
Το ίδιο διάστημα, σειρά απειλών για βόμβες προκάλεσε αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, με πτήσεις να αλλάζουν πορεία, να πραγματοποιούν έκτακτες προσγειώσεις ή να υποβάλλονται σε ελέγχους ασφαλείας.
Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, η οποία συνοδεύτηκε από μαχητικά της Κροατίας και της Ιταλίας προτού προσγειωθεί με ασφάλεια. Απειλές είχαν δεχθεί και πτήσεις της Aegean, χωρίς να προκύψει πραγματικός κίνδυνος.
Παρότι ορισμένα από τα περιστατικά συνοδεύτηκαν από μηνύματα με την ίδια υπογραφή, δεν έχει αποδειχθεί ότι όλες οι απειλές προέρχονται από κοινή πηγή.
🔵Allarmi bomba nelle scuole italiane. La rivendicazione è arrivata da un sedicente #MikhailAndropov, riconducibile a un dominio di Taiwan della Dayeh University “Siamo venuti per annientarvi” si legge nel messaggio pieno di minacce. 300 gli istituti interessati in tutta Italia. pic.twitter.com/whhY3hCQQc— Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2026
Τα ηλεκτρονικά ίχνη σε Λιθουανία, Ταϊλάνδη και ΤαϊβάνΟι διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των μηνυμάτων αποτελούν βασικό αντικείμενο των ερευνών.
Σύμφωνα με τη Rai News, ορισμένες εμφανίζονται να σχετίζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διαφορετικές χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πραγματικοί αποστολείς βρίσκονται εκεί.
Στην περίπτωση της ιρλανδικής RTÉ, μία από τις διευθύνσεις συνδέθηκε με σχολείο στη Λιθουανία, ενώ απειλητικό μήνυμα προς σχολεία της κομητείας Κάρλοου φέρεται να προερχόταν από διεύθυνση πανεπιστημίου της Ταϊλάνδης.
Στο Μιλάνο, η διευθύντρια σχολείου Άννα Μπερτάτο ανέφερε ότι, όταν αναζήτησε στο Διαδίκτυο τη διεύθυνση του αποστολέα, διαπίστωσε ότι είχε ήδη χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητη από φοιτητή πανεπιστημίου της Ταϊβάν.
Τα στοιχεία αυτά εγείρουν ερωτήματα για πιθανή χρήση παραβιασμένων λογαριασμών ή τεχνικών παραποίησης της διεύθυνσης αποστολής, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ο τρόπος με τον οποίο διακινήθηκαν τα μηνύματα.
🚨🇪🇺🇮🇪 BREAKING:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 6, 2026
BOMB THREATS in Ireland this AM were reportedly accompanied by an email sent out to media orgs, including RTE, Newstalk, and the Irish Independent:
"Hello. I am Mikhail Andropov, one of the leaders of the group responsible for the bomb threats against airplanes… https://t.co/VJicHq2wLi
Ιταλία: Απειλές στο 84% των δημόσιων σχολείωνΗ μεγαλύτερη κινητοποίηση καταγράφηκε την Τετάρτη στην Ιταλία, όπου απειλητικό email έφτασε σε περίπου 6.300 από τα 7.476 δημόσια σχολεία της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.
Ο υπουργός Τζουζέπε Βαλντιτάρα ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορικής να καταγράψουν την έκταση του φαινομένου. Η έρευνα έδειξε ότι τα μηνύματα είχαν φτάσει στο 84% των δημόσιων σχολικών μονάδων, χωρίς να περιλαμβάνονται στην καταγραφή ιδιωτικά σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις, ωστόσο οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και οι περισσότεροι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους.
Ο διευθυντής σχολείου του Μιλάνου Μάσιμο Νούντσιο Μπαρέλα δήλωσε ότι αναγνώρισε αμέσως το μήνυμα ως πιθανή φάρσα, όταν το έλαβε στις 08:59, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό του σχεδόν κωμικό. «Ήταν σαν μήνυμα από Αρειανούς: "Ήρθαμε να σας εξοντώσουμε"», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν προχώρησε σε εκκένωση αλλά καθησύχασε τους γονείς.
Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, περίπου 280 διευθυντές σχολείων είχαν δεχθεί παρόμοιες απειλές τις προηγούμενες ημέρες.
Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι διαβεβαίωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έχουν αναδείξει ενδείξεις συγκεκριμένου κινδύνου, εκτιμώντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πρόκλησης φόβου και αναστάτωσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε σύσκεψη στην έδρα της κυβέρνησης για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ο Βαλντιτάρα υποστήριξε ότι τα περιστατικά παραπέμπουν περισσότερο σε κυβερνοεπίθεση παρά σε πραγματική απειλή.
«Η επανάληψη και η διαφοροποίηση των περιστατικών παραπέμπουν περισσότερο σε μια στρατηγική παρά σε έναν μεμονωμένο μυθομανή», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική εκτίμηση και όχι για επίσημο συμπέρασμα των ερευνών.
🇮🇹 Mikhail Andropov throws Italy into chaos — Meloni calls emergency meeting— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Thousands of bomb threats have been sent to Italian schools by someone calling himself “Mikhail Andropov, leader of the Misogynistan Vilayat”.
According to Reuters, the messages were sent to 6,300… pic.twitter.com/Ezp86gFSHp
Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία: Πάνω από 770 σχολεία στο στόχαστροΣτο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόμοια μηνύματα έλαβαν 470 σχολεία στη Σκωτία και περισσότερα από 300 στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η υπουργός Παιδείας της Σκωτίας, Μέιρι ΜακΆλαν, αναγνώρισε την ανησυχία των γονέων και των εκπαιδευτικών, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος για το κοινό.
Η αστυνομία της Σκωτίας αξιολόγησε τα μηνύματα ως φάρσες και διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται εκκένωση σχολείων ή αποχή των μαθητών από τα μαθήματα αποκλειστικά εξαιτίας του περιεχομένου τους. Ορισμένες σχολικές μονάδες είχαν ήδη προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα.
Στη Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το απειλητικό email προήλθε από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Άντονι ΜακΝάλι, τόνισε ότι ο κίνδυνος για το κοινό θεωρείται χαμηλός, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.
Οι εκπαιδευτικές Αρχές συνέστησαν να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία των σχολείων, εκτός εάν υπάρξουν διαφορετικές οδηγίες από την αστυνομία.
Newsrooms in Ireland and Bulgaria received bomb threats from someone identifying themself as ‘Mikhail Andropov’, claiming responsibility for a wave of hoax threats that have disrupted dozens of flights across Europe this week. pic.twitter.com/YvdABmny5B— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 6, 2026
Οι εξτρεμιστικές αναφορές και τα σενάρια των ερευνητώνΗ χρήση διαφορετικών ονομάτων και οργανωτικών ταυτοτήτων περιπλέκει την προσπάθεια απόδοσης ευθύνης.
Σε παλαιότερα απειλητικά μηνύματα είχε εμφανιστεί η ονομασία της ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης «Male State», η οποία έχει συνδεθεί με υπερεθνικιστικές και μισογυνικές αντιλήψεις και χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική από τις ρωσικές Αρχές το 2021.
Πρόσωπα που είχαν συνδεθεί με την οργάνωση αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ακόμη και το όνομα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.
Η ερευνήτρια Κιάρα Σουλμόνι, του START InSight, έχει επισημάνει ότι η εναλλαγή διαφορετικών εξτρεμιστικών συμβόλων μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέθοδος παραπλάνησης.
Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται βρίσκονται μια συντονισμένη εκστρατεία εκφοβισμού, η δράση διαδικτυακών εξτρεμιστικών ομάδων ή η χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων από άτομα που επιδιώκουν δημοσιότητα και αναστάτωση.
Έχουν διατυπωθεί επίσης υπόνοιες για πιθανή εκστρατεία αποσταθεροποίησης με ξένη κρατική εμπλοκή, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να συνδέουν τις συγκεκριμένες απειλές με κάποια κυβέρνηση.
Τι ερευνούν οι Αρχές και ποια ερωτήματα παραμένουνΟι έρευνες επικεντρώνονται στην τεχνική προέλευση των μηνυμάτων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στις ομοιότητες του περιεχομένου τους.
Ειδικές μονάδες ηλεκτρονικού εγκλήματος της Σκωτίας συνεργάζονται με αστυνομικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών, ενώ οι ιταλικές Αρχές εξετάζουν τη μαζική αποστολή των email. Οι ερευνητές καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κοινός μηχανισμός πίσω από τις απειλές σε σχολεία, αεροπορικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης, καθώς και αν οι διαφορετικές υπογραφές χρησιμοποιούνται από το ίδιο πρόσωπο ή από περισσότερους δράστες.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πραγματική ταυτότητα του «Μιχαήλ Αντρόποφ», ούτε έχει τεκμηριωθεί ότι όλες οι απειλές αποτελούν μέρος μιας ενιαίας επιχείρησης.
Παρά την απουσία πραγματικών εκρηκτικών μηχανισμών, οι μαζικές απειλές έχουν ήδη προκαλέσει εκκενώσεις, διακοπές μαθημάτων, προβλήματα στις αερομεταφορές και κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
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