Το Ιράν απέρριψε συνομιλίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σχετικά με επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεών του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Τεχεράνη Πυρηνικές εγκαταστάσεις Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι ΗΠΑ Ισραήλ

Το Ιράν απέρριψε συνομιλίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σχετικά με επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Ο ΔΟΑΕ εκφράζει ανησυχίες για ιρανικό εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου

Το Ιράν απέρριψε συνομιλίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σχετικά με επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεών του
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Το Ιράν απορρίπτει προς το παρόν τη διεξαγωγή συνομιλιών για την επανάληψη των επιθεωρήσεων των πυρηνικών εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA).

Η Τεχεράνη δήλωσε στον οργανισμό του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια ότι οι επιθεωρήσεις δεν είναι δυνατό να γίνουν δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της ασφάλειας, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του ΔΟΑΕ, την οποία είδαν σήμερα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Αφότου άρχισαν πέρυσι οι Αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει συμφωνήσει σε σχεδόν καμιά επιθεώρηση εκ μέρους του ΔΟΑΕ. Στους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ επετράπη μόνο μια πρόσφατη επίσκεψη στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.



Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έχει προτείνει μια σταδιακή προσέγγιση ανάμεσα στον οργανισμό του και την Τεχεράνη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεσή του. Δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να ανοίξει ο δρόμος για μια ευρύτερη συμφωνία.

Ο Γκρόσι ζήτησε να διεξαχθούν τεχνικές συνομιλίες για μελλοντικές επιθεωρήσεις. Ζήτησε επίσης από το Ιράν να παρουσιάσει μια έκθεση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων που δεν επλήγησαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Γκρόσι υπογράμμισε την αυξανόμενη ανησυχία του ΔΟΑΕ για την απουσία πληροφοριών από την Τεχεράνη σχετικά με μια σχεδιαζόμενη επιπρόσθετη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Ισφαχάν, την οποία δήλωσε πέρυσι το Ιράν στον οργανισμό, αλλά η οποία δεν έχει ακόμα επιθεωρηθεί.

Το Ιράν δικαιολόγησε πρόσφατα εν μέρει την άρνησή του να δεχθεί επιθεωρήσεις από το ΔΟΑΕ επικαλούμενο την αμοιβή έως 20 εκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι προσφέρουν οι ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ουδείς μπορεί να ζητάει επιθεωρήσεις όσο το πυρηνικό πρόγραμμα και το προσωπικό του είναι εκτεθειμένα σε «φόνους, σαμποτάζ και επιθέσεις», ανακοίνωσε.
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