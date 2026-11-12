Χρήσιμες οι συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ λέει το Κρεμλίνο, συμφώνησαν για νέο γύρο
Χρήσιμες οι συνομιλίες με Γουίτκοφ και Κούσνερ λέει το Κρεμλίνο, συμφώνησαν για νέο γύρο
Σήμερα έγινε πρόοδος, όπως και στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, είπε ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν χρήσιμες και ότι η αμερικανική πλευρά υποστήριξε την πρόταση του Πούτιν για μια κοινή ανθρωπιστική αποστολή σε πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.
«Νομίζω ότι σήμερα έγινε πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN και διευκρίνισε ότι και οι χθεσινές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ήταν και αυτές ένδειξη προόδου. «Νόμιζαν ότι δεν θα ξαναρχίζαμε την τριμερή, αλλά το κάναμε. Ορίσαμε μια νέα συνάντηση πέρα από αυτό. Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», είπε.
Από την πλευρά του, ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου και έμπιστος του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα μέσα στον μήνα.
Είπε ακόμη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από διακοπή εννέα μηνών, θα συνεχιστούν.
Ο Ουσακόφ τόνισε ότι η Ρωσία κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συνομιλίες για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας.
«Νομίζω ότι σήμερα έγινε πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο CNN και διευκρίνισε ότι και οι χθεσινές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ήταν και αυτές ένδειξη προόδου. «Νόμιζαν ότι δεν θα ξαναρχίζαμε την τριμερή, αλλά το κάναμε. Ορίσαμε μια νέα συνάντηση πέρα από αυτό. Αυτό είναι που θέλει να δει ο πρόεδρος Τραμπ», είπε.
Επόμενος σταθμός των δύο διαπραγματευτών είναι το Δουβλίνο όπου θα συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παραβρέθηκε στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.
— Do you think the Russians are serious about making this work? — I think progress was made. Witkoff says there will be another round of trilateral talks. It's possible that Europeans will also take part. Dmitriev is seeing the Americans off at the airport. https://t.co/fM4sJ4pNnv— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Από την πλευρά του, ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου και έμπιστος του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει τις συζητήσεις για την Ουκρανία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα μέσα στον μήνα.
Είπε ακόμη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, οι οποίες επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από διακοπή εννέα μηνών, θα συνεχιστούν.
Ο Ουσακόφ τόνισε ότι η Ρωσία κατέστησε σαφές στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα στηρίξει τις συνομιλίες για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας.
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