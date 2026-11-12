Κρίσιμες ώρες στην Nvidia: Δέκα μέλη του ΔΣ θα κρίνουν το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ, οι τρεις πιθανές εκβάσεις

Τα πρόσωπα-κλειδιά της συνεδρίασης

Τα τρία πιθανά σενάρια

Μια από τις πιο δύσκολες ημέρες βιώνει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, καθώς τατου καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του διευθύνοντος συμβούλου,Με το συμβούλιο να αριθμεί συνολικά 11 μέλη - συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Χουάνγκ - απαιτείται πλειοψηφία για να κριθεί αν θα παραμείνει ή θα απομακρυνθεί από τη θέση του, με την απόφαση να επιδιώκεται ιδανικά πριν από το άνοιγμα του χρηματιστηρίου πριν τις 5 ώρα Ελλάδας.Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο, ο οποίος κατέχει τον ρόλο του(lead director) της- μια θέση αντίστοιχη με εκείνη του προέδρου, η οποία ορίζεται σε ετήσια βάση. Ως ο βασικός άνθρωπος που συγκαλεί το συμβούλιο, ο Νιλ διαθέτει πολύτιμο νομικό υπόβαθρο, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στην Cooley LLP, μία από τις πιο ισχυρές δικηγορικές εταιρείες της Silicon Valley. Η εμπειρία αυτή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη τη στιγμή που οι συζητήσεις γύρω από τους κινδύνους για τη φήμη της εταιρείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης τα παλαιότερα μέλη του συμβουλίου, που βρίσκονται στην εταιρεία από την εποχή της ίδρυσής της:καιΒρίσκονται στην Nvidia εδώ και 33 χρόνια, από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της στο πλευρό του Χουάνγκ.Συμμετείχε επίσης εξαρχής στο εγχείρημα, με μοναδική εξαίρεση μια σύντομη αποχώρηση δύο ετών προτού επιστρέψει το 2008.Αυτά τα ιστορικά στελέχη αποτελούν, μακράν, τους μεγαλύτερους μετόχους εντός του διοικητικού συμβουλίου, έχοντας τεράστιες περιουσίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της εταιρείας και του CEO της. Παράλληλα, αν και η πλειονότητα των μελών είναι άνδρες, τέσσερις γυναίκες συνθέτουν λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο του συμβουλίου, με την- πρώην ανώτατο στέλεχος της Pepsi Cola - να είναι η μακροβιότερη εξ αυτών.Καθώς η συνεδρίαση εξελίσσεται υπό την πίεση των αγορών, τρεις είναι οι βασικές εκβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με τοΤο συμβούλιο αποφασίζει να διατηρήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι, ελπίζοντας να ξεπεραστεί η καταιγίδα. Άλλωστε, η Nvidia έχει βρεθεί σε πολύ δυσμενέστερη οικονομική θέση στο παρελθόν και κατάφερε να ανακάμψει από το χείλος του γκρεμού, ενώ ο Χουάνγκ εξακολουθεί να απολαμβάνει σημαντικής στήριξης στη Silicon Valley. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο στελέχη άλλου αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού εμφανίστηκαν χθες ιδιαίτερα καθησυχαστικά για το μέλλον του, εκτιμώντας πως θα παραμείνει στη θέση του.Το συμβούλιο παύει τον Χουάνγκ και ορίζει αντικαταστάτη, πιθανότατα σε προσωρινή βάση, μέχρι να καταρτιστεί ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα περιλαμβάνονται η οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολέτ Κρες —η οποία στέκεται σταθερά στο πλευρό του στις παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων— καθώς και ο Ρενέ Χάας, νυν επικεφαλής της βρετανικής εταιρείας σχεδιασμού μικροτσίπ Arm. Όποιος κι αν αναλάβει, θα κληθεί να ξεκινήσει δυναμικά.Σε αυτό το σενάριο, ο συνιδρυτής της Nvidia θα μπορούσε ξαφνικά να μετατραπεί σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο για την ίδια την εταιρεία που δημιούργησε, ειδικά αν αποφασίσει να μετακινηθεί σε κάποιον ανταγωνιστή. Ήδη ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει πως θα ήταν «τιμή» του να συνεργαστεί μαζί του στη SpaceX.