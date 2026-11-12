Οι διάδοχοι του Τζένσεν Χουάνγκ για την ηγεσία της Nvidia: Τα σενάρια για προσωρινή διοίκηση και η λύση των δύο CEO

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας Κολέτ Κρες και ο κορυφαίος μηχανικός Ίαν Μπακ θεωρούνται τα ισχυρότερα εσωτερικά ονόματα - Απώλεια 600 δισ. δολαρίων από την αξία της Nvidia αυτή την εβδομάδα

δύο στελέχη της εταιρείας συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν τα ηνία, τουλάχιστον σε μια μεταβατική περίοδο: ο κορυφαίος μηχανικός Ίαν Μπακ και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες.



Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη προκειμένου να αποφασίσει εάν θα απομακρύνει τον Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω δημοσιευμάτων για



χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο.



«Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι ένας πραγματικός σταρ στον κλάδο. Είναι εξωστρεφής, εκφράζεται ανοιχτά και το όνομά του είναι συνώνυμο με τη Nvidia. Ένας τέτοιος ηγέτης είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί» επισημαίνει η Άννα Γου, ιδρύτρια της Floodlines Research στο Σίδνεϊ.



Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο αποχώρησής του έχουν συμβάλει στη μαζική πώληση μετοχών της Nvidia αυτή την εβδομάδα, με την εταιρεία να χάνει χρηματιστηριακή αξία 600 δισ. δολαρίων και να υποχωρεί στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.







Κολέτ Κρες: Η επιλογή που θα καθησύχαζε τις αγορές Σύμφωνα με αναλυτές, μία από τις πιο άμεσες λύσεις για την κάλυψη του κενού στην ηγεσία θα ήταν η ανάθεση της διοίκησης στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία συμμετέχει μαζί με τον Χουάνγκ στις τηλεδιασκέψεις για την παρουσίαση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων.



Η 59χρονη Κρες εντάχθηκε στη Nvidia το 2013, έχοντας προηγουμένως διαγράψει μακρά επαγγελματική πορεία σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η Cisco και η κατασκευάστρια ημιαγωγών Texas Instruments.



Κλείσιμο προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου.



«Η Κολέτ Κρες αποτελεί την προφανή επιλογή για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Είναι οικονομική διευθύντρια εδώ και 13 χρόνια και εμφανίζεται δίπλα στον Χουάνγκ σε κάθε παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων. Επομένως, είναι μια γνώριμη και αξιόπιστη φωνή για την αγορά, σε μια περίοδο που τη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας eToro.



Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η επιλογή μόνιμου διαδόχου αποτελεί διαφορετική υπόθεση. «Η μόνιμη θέση είναι μια άλλη ιστορία, επειδή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Nvidia προέρχεται από την τεχνολογία της. Το διοικητικό συμβούλιο πιθανότατα θα επιθυμούσε έναν μηχανικό στην κορυφή της εταιρείας. Κάποιος όπως ο Ίαν Μπακ, ο οποίος ηγήθηκε της ανάπτυξης της πλατφόρμας λογισμικού που διατηρεί τους προγραμματιστές συνδεδεμένους με τα τσιπ της Nvidia, είναι ένα από τα εσωτερικά ονόματα που αναμένεται να εξεταστούν», πρόσθεσε.



Ίαν Μπακ: Ο μηχανικός πίσω από την τεχνολογική υπεροχή της Nvidia Ο Ίαν Μπακ εργάζεται στη Nvidia από το 2004 και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των επεξεργαστών της εταιρείας για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ , δεν έχει ορίσει ποτέ τον διάδοχό του. Ωστόσο, αναλυτές και επενδυτές θεωρούν ότιτης εταιρείας συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν τα ηνία, τουλάχιστον σε μια μεταβατική περίοδο: ο κορυφαίος μηχανικόςκαι η οικονομική διευθύντριαΤο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη προκειμένου να αποφασίσει εάν θα απομακρύνει τον Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω δημοσιευμάτων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του επί χρόνια επικεφαλής της εταιρείας, η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τη συνεδρίαση.Ο Χουάνγκ με χαρακτηριστικό γνώρισμα το δερμάτινο μπουφάν του, έντονη προσωπικότητα και σχεδόν απόλυτη ταύτιση με τα προϊόντα της Nvidia, κατάφερε να μεταμορφώσει μια εταιρεία που κατασκεύαζε επεξεργαστές για βιντεοπαιχνίδια σε παγκόσμιο πρωταγωνιστή της τεχνητής νοημοσύνης και, τελικά, στην εταιρεία με τη μεγαλύτερηστον κόσμο.«Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι έναςστον κλάδο. Είναι εξωστρεφής, εκφράζεται ανοιχτά και το όνομά του είναι συνώνυμο με τη Nvidia. Ένας τέτοιος ηγέτης είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί» επισημαίνει η Άννα Γου, ιδρύτρια της Floodlines Research στο Σίδνεϊ.Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο αποχώρησής του έχουν συμβάλει στητης Nvidia αυτή την εβδομάδα, με την εταιρείακαι να υποχωρεί στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.Τα ονόματα που συζητούνται ως πιθανοί διάδοχοι του Χουάνγκ είναι πολλά. Οι εκτιμήσεις που διατυπώνονταν την Τετάρτη περιλάμβαναν από τον επικεφαλής της ανταγωνιστικής Arm, Ρενέ Χάας, και τον Τζεφ Φίσερ, ο οποίος εργάζεται στη Nvidia εδώ και 32 χρόνια, μέχρι ένα από τα δύο παιδιά του Χουάνγκ, τα οποία κατέχουν επίσης διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία.Σύμφωνα με αναλυτές, μία από τις πιο άμεσες λύσεις για την κάλυψη του κενού στην ηγεσία θα ήταν η ανάθεση της διοίκησης στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία συμμετέχει μαζί με τον Χουάνγκ στις τηλεδιασκέψεις για την παρουσίαση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων.Η 59χρονη Κρες εντάχθηκε στη Nvidia το 2013, έχοντας προηγουμένως διαγράψει μακρά επαγγελματική πορεία σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ηκαι η κατασκευάστρια ημιαγωγών Texas Instruments.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Semafor, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των εσωτερικών διεργασιών, ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποστηρίζουν τον διορισμό της ως«Η Κολέτ Κρες αποτελεί την προφανή επιλογή για ναΕίναι οικονομική διευθύντρια εδώ και 13 χρόνια και εμφανίζεται δίπλα στον Χουάνγκ σε κάθε παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων. Επομένως, είναι μια γνώριμη και αξιόπιστη φωνή για την αγορά, σε μια περίοδο που τη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής της επενδυτικής πλατφόρμας eToro.Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η επιλογή μόνιμου διαδόχου αποτελεί«Η μόνιμη θέση είναι μια άλλη ιστορία, επειδή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Nvidia προέρχεται από την τεχνολογία της. Το διοικητικό συμβούλιο πιθανότατα θα επιθυμούσεστην κορυφή της εταιρείας. Κάποιος όπως ο Ίαν Μπακ, ο οποίος ηγήθηκε της ανάπτυξης της πλατφόρμας λογισμικού που διατηρεί τους προγραμματιστές συνδεδεμένους με τα τσιπ της Nvidia, είναι ένα από τα εσωτερικά ονόματα που αναμένεται να εξεταστούν», πρόσθεσε.Ο Ίαν Μπακ εργάζεται στη Nvidia από το 2004 και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των επεξεργαστών της εταιρείας για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Υπήρξε ένα από τα βασικά στελέχη στην ανάπτυξη του CUDA, του συστήματος λογισμικού που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών γραφικών της Nvidia.



Η ικανότητά του να επιλύει εξαιρετικά σύνθετα τεχνικά προβλήματα θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τεχνολογική πορεία της εταιρείας, ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει τελικά τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.



Σήμερα, ο Μπακ είναι επικεφαλής προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης για συστήματα μεγάλης υπολογιστικής κλίμακας (hyperscale AI), έχοντας υπό την ευθύνη του τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό της εταιρείας.



Διαθέτει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, με αντικείμενο έρευνας που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης στη Nvidia.



Στο 83% οι πιθανότητες αποχώρησης του Χουάνγκ σύμφωνα με το Polymarket Την ίδια ώρα, στην πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket, οι πιθανότητες να παραιτηθεί ή να απομακρυνθεί ο Χουάνγκ έως το τέλος του έτους ανέρχονταν στο 83%.



Στα στοιχήματα για τον πιθανό διάδοχό του, ο Ίαν Μπακ εμφανιζόταν πρώτος και η Κολέτ Κρες δεύτερη, αν και ο όγκος συναλλαγών στη συγκεκριμένη αγορά ήταν περιορισμένος.



«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου αφορά την επόμενη δεκαετία, επειδή ο Τζένσεν δεν είναι απλώς ο CEO της Nvidia. Είναι ο άνθρωπος που έχει καταφέρει επανειλημμένα να προβλέψει προς ποια κατεύθυνση κινείται η πληροφορική» δήλωσε ο Σέι Μπολούρ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Futurum Equities.



Όπως εξήγησε, εάν καταστεί αναγκαία η αλλαγή ηγεσίας, ο Μπακ αποτελεί την ισχυρότερη μακροπρόθεσμη επιλογή μέσα από την ίδια την εταιρεία, λόγω της συμβολής του στη δημιουργία του CUDA και της σημερινής του ευθύνης για τις δραστηριότητες της Nvidia.



Ο Μπολούρ εκτίμησε επίσης ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και μια εξωτερική υποψηφιότητα, όπως εκείνη του διευθύνοντος συμβούλου της Arm, Ρενέ Χάας, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Nvidia.



Τραπεζικό στέλεχος που δραστηριοποιείται σε συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των ημιαγωγών δήλωσε στο Reuters ότι ο Χάας αποτελεί την πιο «λογική επιλογή», καθώς διαθέτει ισχυρή παρουσία στον κλάδο και βαθιά γνώση της βιομηχανίας των μικροτσίπ.



Το σενάριο της διπλής ηγεσίας: Κρες και Μπακ μαζί στο τιμόνι Μια διαφορετική λύση θα μπορούσε να είναι η ανάθεση της διοίκησης σε δύο πρόσωπα, τα οποία θα συνδύαζαν τη χρηματοοικονομική εμπειρία με την τεχνολογική εξειδίκευση.



Η Αρμίνα Ρόζενμπεργκ, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και συνιδρύτρια της Minotaur Capital στο Σίδνεϊ, η οποία κατέχει μετοχές της Nvidia, εκτίμησε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενδέχεται να επιλέξει ένα τέτοιο μοντέλο, καθώς η αναζήτηση μόνιμου αντικαταστάτη του Χουάνγκ δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί γρήγορα.



«Η πιο ρεαλιστική λύση είναι να αναλάβουν προσωρινά στελέχη από τον στενό κύκλο της εταιρείας, που βρίσκονται σε αυτήν εδώ και πολλά χρόνια. Ενδεχομένως να επιλεγεί ένα σχήμα δύο διευθυνόντων συμβούλων: ο ένας θα αναλάβει τη σταθερότητα της επιχείρησης και τα οικονομικά, όπως η Κολέτ Κρες, και ο άλλος θα επικεντρωθεί στα προϊόντα και την τεχνολογία, όπως ο Ίαν Μπακ», ανέφερε.